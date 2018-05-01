"Сколько можно позориться": Волочкову разнесли за фото с голой грудью

Анастасия Волочкова уверенно продолжает однажды взятый курс на регулярную демонстрацию своего тела в социальных сетях. Однако поклонники, кажется, несколько устали от вида едва прикрытых форм балерины.

Пользователи Сети шутят, что вся страница Анастасии Волочковой посвящена двум темам: тому, как балерина раздвигает ноги и садится на шпагат в самых разных местах и тому, как она все сильнее и сильнее раздевается, прикрывая наготу чем придется. Именно ко второй категории относится последний снимок танцовщицы, которым она порадовала своих преданных поклонников.

На фотографии Анастасия Волочкова запечатлена сидящей на морском берегу. Из одежды на ней только кепка, солнечные очки и крошечные купальные трусы. Обнаженную грудь балерина прикрыла ладонями. Столь откровенный снимок мог вызвать фурор, однако подписчики, кажется, несколько устали от подобного рода кадров, поэтому среди комментаторов разгорелось недовольство.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 1 Май 2018 в 5:06 PDT

"Блин,ну капец просто! Сколько ж можно позориться? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Настя когда вам надоест раздеваться на публике? У вас не такое идеальное тело чтобы его всему миру показывать", "Анастасия эксгибиционист, есть такая болезнь 😷 У неё есть потребность раздеваться на публике", "Один вопрос?? Зачем?? На себя негатив собирать ???", "А че не голая 😨😨 О дочке подумайте Анастасия", – как могли выразили свое возмущение критики.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 30 Апр 2018 в 8:25 PDT

Отметим, ранее столь же бурному поруганию подверглась фотография, на которой балерина продемонстрировала свой идеальный шпагат на крыше отеля. "Ножки у бедняжки не сводятся. 🙈🙈🙈", "Как же надоело смотреть на это....", "Пожалейте своих родных , сколько позора им приходится терпеть", – негодовали комментаторы.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 30 Апр 2018 в 9:16 PDT

Отметим, и в том, и в другом случае некоторые обвинили прославленную балерину в злоупотреблении фотошопом. Дескать, искривления на заднем фоне с головой выдают тот факт, что кто-то хорошенько обработал снимки перед тем, как Анастасия Волочкова выложила их на своей странице. Впрочем, поклонники уверены, что обладательницы такой шикарной фигуры ни к чему прибегать к трюкам с фоторедакторами.