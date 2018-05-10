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Вслед за Вангой и Пугачевой: про Буланову снимают сериал

Татьяна Буланова. Фото: Феликс Грозданов/Dni.Ru
Фильмы о жизни знаменитых людей пользуются неизменным успехом у зрительской аудитории. Вот и растут такие ленты как грибы после дождя. В ближайшее время мы будем рыдать над экранной судьбой Тани Булановой.
прочитано 767 раз

Фильмы про Пугачеву, Вангу, Троцкого, Валерию, Гурченко и Петра Лещенко прошли с большим рейтингами. Теперь, судя по всему, на канале "Россия" хотят повторить успех. Правда, выбор героини выглядит неоднозначно – сюжетной основой сценария стала жизнь Тани Булановой.

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"Я стала прототипом главной героини, но эта картина – не моя биография в полной мере, а скорее "сочинение на тему" коллизий моей личной и творческой жизни, – рассказала певица. – Главную героиню будут звать немного иначе, но узнаваемо. Как и остальных действующих лиц. Это фильм больше про эпоху 90-х, когда появились многие звезды. В нем будут звучать и мои песни. Интересная работа получается, я словно заново переживаю какие-то вещи".

Елена Воробей и Татьяна Буланова. Фото: Феликс Грозданов/Dni.Ru

"На экраны фильм, надеюсь, выйдет на канале "Россия" (ориентировочно весной 2019-го, к 50-летию артистки. – Прим. ред.). Уже отсняли половину материала. Видела я и молодую актрису, которая сыграет меня, – очень, надо сказать, похожа", – цитирует Буланову газета "Мир новостей".

Жаль, что мать певицы не дожила до дня, когда про жизнь ее дочери снимут кино. "Мама была моим главным критиком, она всегда говорила, нравится ей песня или нет. Хотя мы иногда спорили – я в сердцах могла бросить: "Ты ничего не понимаешь". К сожалению, мамы в прошлом году не стало, и теперь я сама себя ругаю за какие-то огрехи. Ориентируюсь я, конечно, и на вкусы публики. Помню, когда поменяла имидж и перестала петь грустные песни, в поезде, в котором я ехала на гастроли, ко мне подошел мужчина и сказал: "Ты раньше плакала – никогда больше не плач, пой веселые песни", – рассказала Таня корреспонденту Dni.Ru.

Автор: Иван Губкин10 мая 2018, 12:13
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