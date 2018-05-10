"Осталось три дня": певице Валерии дали срок
Валерия является ярой поклонницей здорового образа жизни. В итоге певица разработала собственный курс правильного питания. Артистка объяснила, что сделала это потому, что перепробовала разные диеты, однако ни одна не удовлетворяла ее. Валерии постоянно чего-то еще хотелось.
По словам артистки, теперь ее существование наполнилось новыми яркими гастрономическими красками. Особое место в меню занимают каши. Как заявила Валерия, на протяжении четырех недель они ни разу не повторились. "Мне так это нравится! Во-первых, каждый раз это все равно какой-то сюрприз, я все время на связи с кухней, с диетологом. Бывает, звоню, спрашиваю, когда будет моя любимая амарантовая. Они говорят: "Подождите, еще не время, осталось три дня до нее", – рассказала Валерия.
Интересно, что на собственный курс правильного питания артистка посадила мать Галину Николаевну и супруга, известного продюсера Иосифа Пригожина. "Моя мама, например, вообще никогда не любила овощи. Но, сидя на нашем питании, она сейчас похудела на пять килограммов, Иосиф вообще на семь", – цитирует популярную певицу "Собеседник".
Действительно, благодаря правильному питанию и регулярным занятиям спортом Валерия выглядит гораздо моложе своих лет (а артистке недавно исполнилось 50) и может позволить себе сниматься без одежды. Так, Валерия отметилась эротической фотосессией. Примечательно, что на том, чтобы откровенные снимки увидели свет, настоял ее муж Иосиф Пригожин.
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