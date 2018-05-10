"Обнародованный" мужской орган Дмитрия Тарасова возмутил народ

В Сети распространился рассказ некой девушки, которая подслушала о том, что якобы Дмитрий Тарасов изменяет беременной супруге. Гипотетическая любовница сообщила в подробностях о размере мужского органа футболиста, за что интернет-пользователи пришли в негодование.

Рассказ ведется от лица девушки, ставшей невольной свидетельницей откровений ярой фанатки футбольного клуба "Локомотив", который принимал у себя "Зенит". Слушательница узнала, что эта "молоденькая" девушка имеет возможность заходить в раздевалку к футболистам, поскольку якобы общается со всеми ними. Однако, по словам рассказчицы, только Дмитрий Тарасов "любовь всей жизни".

Далее девушка сообщила, будто этой фанатке футболист не раз предлагал развлечься, и будто бы та уже два раза соглашалась. Интересно, что во время этих откровений гипотетическая любовница Дмитрия Тарасова открыто рассказала о размере мужского достоинства спортсмена, сравнив его... с удавом.

В заключение рассказчица пояснила, что стояла рядом с этой фанаткой, которая делилась сокровенным с подругой. При этом девушка отметила, что якобы тайная возлюбленная футболиста весьма ухоженная и милая. Тем не менее, поведавшая эту историю барышня не берется утверждать, что весь рассказ правда, однако попросила, в случае обнародования, не называть ее имени, сообщает Ondom-2.

В соцсетях мгновенно отреагировали на эти откровения. Особенно пользователи заинтересовались "удавом" Тарасова. "В смысле гнется во все стороны? И кольцом сворачивается? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Не дай бог еще и шкуру меняет. Линяет как удав", "Капец тему развили", "Фуууу", "Удав... Интересное сравнение...", "Опять позорные тупые козни Бузовой. Больше ума ни на что не хватает!", "БУЗОВА ХВАТИТ ПРОКАЗНИЧАТЬ )) ВСЕ НЕ УЙМЕШЬСЯ!", "Что за мерзкие подробности?? Удав.. Еще б гадюку, прыскающую ядом, вспомнили!" – высказались пользователи Сети.