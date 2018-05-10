"Столько грязи и злобы": Козловский покинул Россию после ужасного скандала

Данила Козловский переживает непростые времена – его критикуют, травят, обзывают. А все из-за его фразы, что в "России – сплошные ненависть и хамство". После нее-то и грянул скандал.

"В интернете и социальных сетях очень много неприятного, – вздыхает Козловский. – Столько грязи, что уже просто перестаешь ее замечать, она становится нормой. Иногда злоба и ограниченность просто расстраивают. Мы живем в эпоху, когда любой человек может зайти в интернет со своего мобильного телефона и написать про вас что угодно".

Последнее время много писали, что Козловский из-за скандала намерен уехать из России. Мол, вспылил и обиделся. Действительно, он много времени проводит в Ирландии. Он покинул родину ради съемок в американо-канадском сериале "Викинг". Но о том, чтобы навсегда оставить Россию, речь пока не идет. "Для меня съемки – это просто возможность поехать в другую страну, поработать с совершенно другой командой профессионалов, которые говорят на другом языке, иначе увидеть кинопроцесс. У людей просто сохраняется инерция – "либо-либо": либо ты здесь, либо уезжаешь. К сожалению, мы по-прежнему делим людей на своих и чужих: "они" и "мы", – говорит актер.

"Я русский человек, мой родной язык – именно русский. Мне интересно развивать киноиндустрию здесь", – цитирует Козловского "Мир новостей".

Напомним, что недавно актер сделал заявление о своем отношении к однополой любви. "Я не раз сталкивался с этим лично. С разного рода грязью относительно этой темы. Лично я говорю об этом открыто – я не гей, я не представляю никакую гей-организацию, – твердил Данила. – В то же время я не приветствую какую-то чрезмерную активность со стороны гей-сообщества. Во всяком случае, сегодня. Мы должны учитывать особенности нашего общества, оно довольно консервативно".