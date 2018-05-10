Развратницу Бузову видят ведущей шоу о семейных ценностях

В конце мая завершится телесезон. Но продюсеры уже думают над тем, чем удивить зрителей осенью. Среди идей – вернуть Ольгу Бузову на центральный канал.



Ведущая "Дома-2" Ольга Бузова – одна из самых обсуждаемых и одиозных персон нашего шоу-бизнеса. Ее ненавидят и ей подражают, ею восхищаются и ее проклинают. Успешная, красивая, богатая – Бузова знает себе цену. И на мелочи не разменивается. По слухам, только на "Доме-2" она получает 50 тысяч долларов в месяц.

Как говорят, осенью она может стать ведущей женского ток-шоу о семейных ценностях на центральном телеканале. Продюсеры решили, что Бузова с трудной женской судьбой отлично справится с ролью умудренной жизнью матроны и сможет давать советы тем, кто оказался в непростой ситуации. Она расскажет, как выдержать удары судьбы и сделать расставание с партнером менее болезненным.

Правда, проект пока еще находится в стадии обсуждения и кандидатуру ведущей должна утвердить зрительская фокус-группа, после чего Бузовой с ее славой развратницы и будет сделано официальное предложение.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 8 Май 2018 в 5:27 PDT

Напомним, что в прошлом году она с треском провалилась на Первом канале. Шоу "Бабий бунт", где Ольга была соведущей, показало крайне низкие рейтинги и быстро было закрыто – проект продержался в эфире менее двух недель. Планировалось, что актриса Татьяна Васильева, бывшая жена Андрея Аршавина Юлия Барановская, светская львица Софико Шеварднадзе, радиоведущая Елена Абитаева и звезда "Дома-2" Ольга Бузова будут обсуждать новости и сплетни. Но Бузовой в студии слова почти не давали – она закатывала истерики и убегала.