Избивавший известную актрису любовник: "Ее демоны сожрали"

Известная актриса Юлия Захарова согласилась пройти проверку на детекторе лжи в эфире программы "На самом деле" Первого канала. Ее бывший возлюбленный музыкант Александр Доронин обвиняет артистку в издевательствах над его супругой Анной.

Когда-то Захарова увела Доронина от тяжелобольной жены, оставив ее без поддержки и опоры. Однако счастья не получилось. Спустя четыре года музыкант решил вернуться к бывшей жене.

Юля стояла перед ним на коленях, но удержать не смогла. Александр вернулся к Анне, и та начала выздоравливать. Но теперь женщина регулярно получает анонимные письма с угрозами. Доронин уверен, что автор этих сообщений Юлия Захарова. Он боится за жизнь своей супруги.

Публикация от Julia Zakharova (@ejikikungfu) 20 Ноя 2016 в 3:03 PST

Устав от обвинений, артистка решила пройти проверку на полиграфе и навсегда поставить точку в этой непростой истории. "Я ему написала: "Пожалуйста, больше не появляйся на моем пути иначе я тебя посажу. Были только такие угрозы с моей стороны", – рассказала Юлия о единственной угрозе с ее стороны в адрес Доронина.

В студии появилась Анна. Женщина рассказала, что всерьез опасается за свою жизнь. "Я подозреваю, что это Юля, потому что я считаю, что Юля не совсем адекватно себя ведет по отношению к их отношениям с Александром, соответственно это проецируется на все остальное, что связано с Александром", – высказалась супруга музыканта.

Публикация от Julia Zakharova (@ejikikungfu) 12 Фев 2016 в 12:13 PST

Поддержать жену вышел сам Доронин. "Что я сделал для Юли плохого? Я не знаю. Я пытался делать для нее только добро. Всегда относился к ней очень хорошо, как к талантливой актрисе, очень умная девушке. Но ее демоны сожрали, она просто реально съехала с катушек, она реально проявляла неадекватные поступки, и я переживал всегда по этому поводу", – вторил Александр Анне.

Слово взяла Юлия. Актриса рассказала о своих претензиях к музыканту. Женщина заявила, что ей не только пришлось четыре года содержать Доронина, но и постоянно терпеть побои и издевательства. "Ты меня бил неоднократно, ты бил меня ногами, ты бил меня по лицу и по рукам. Однажды ты ударил меня головой об стену и ушел из квартиры, убежал от ужаса, не посмотрев пришла ли я в себя. Он даже не остался посмотреть не умерла ли я", – с гневом поведала звезда.

Доронин категорически отрицал эти обвинения. По словам мужчины, Юлия нездорова, и именно он постоянно ходил в синяках и гематомах. Александру предложили пройти проверку на детекторе лжи. Он согласился. Выяснилось, что обвинения Захаровой в рукоприкладстве абсолютно обоснованы. Доронин действительно поколачивал Захарову и начал встречается с ней по корыстным соображениям.



Юлия также прошла полиграф. Экспертиза показала, что артистка не писала Анне сообщений с угрозами. Однако она догадывается, кто это мог сделать.