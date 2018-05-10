Самойлову заставляют петь под диктовку

Певица Юлия Самойлова готовится представить нашу страну на конкурсе "Евровидение -2018". В откровенном интервью девушка рассказала о предполагаемых результатах своего выступления.

Самойлова поведала, что прошлогодний скандал очень помог ее популярности. За последний год количество приглашений от музыкальных площадок в разы увеличилось и не только в России, но и за рубежом.

"Мы и сами активнее стали заниматься творчеством и продвижением, думать о том, как разнообразить программу, чем заинтересовать публику. Снимаем видеоблог. Сначала делали это для себя. А потом подумали: а почему бы не выпустить все на YouTube? Мы еще пока учимся. Поэтому какие-то ошибки допускаем. Но это очень помогает удерживать интерес публики", – отметила певица.

Недавно ей даже удалось написать книгу под руководством профессионального автора "Не могу сказать, что написала все сама от и до. У меня был наставник, с которым мы знакомы очень давно и дружим – писатель Сережа В. Павловский". В издательстве Юлии предложили сделать автобиографию, однако от этой идеи Самойлова отказалась. "Я еще ничего не добилась, чтобы об этом книги писать. Я только в начале пути. Поэтому не имею права давать советы людям, как надо жить", – отметила певица. Было решено написать художественное произведение на основе фактов из жизни Самойловой.

Конкурсная песня певицы тоже немного автобиографична. Она носит название "Я не сломаюсь" (I Won’t Break). "Главная мысль: никогда нельзя сдаваться и отчаиваться. Если ты сам опустил руки, никто тебе не поможет. И еще важно даже во тьме видеть свет. Эта песня мне сразу понравилась, она легко ложится на слух. Особенно припев. И очень жду самого "Евровидения", чтобы спеть ее живьем так, как я чувствую. Ведь во время записи тебе диктуют, как надо петь", – поведала исполнительница.

По словам артистки номер на сцене будет развитием уже представленного в Сети клипа, но уже с масштабными декорациями. Юлия уверена, что выступление от России сможет составить хорошую конкуренцию. Самойлова надеется попасть в тройку. Ну а если же этого не случится, то певица будет штурмовать Олимп музыкального конкурса еще раз. "Почему нет? Билан ездил 2 раза. Рыбак в этом году принимает участие во второй раз", - рассказала Самойлова АиФ.ru.