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Миро о Бородиной: Курица с глупым лицом

Ксения Бородина. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Скандально известный блогер Лена Миро раскритиковала новый стиль Ксении Бородиной. На примере телеведущей писательница рассказала, как из знойных красоток после замужества получаются сексуально непривлекательные клуши.
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На своей официальной страничке в социальной сети "Живой журнал" Елена прокоментировала изменение внешнего вида и поведения Бородиной после свадьбы:  " меняет стиль пьяной птушницы на стиль Cute Mom". "Ей кажется, что она выглядит достойно, опрятно и мило, и это зачастую действительно так. Но "мило" и "сексуально" никогда не идут рука об руку. Это – параллельные вселенные, которые ни при каких обстоятельствах не пересекаются", – начала свой разбор Миро.

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Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

По мнению блогера, раньше Ксения была настоящей конфеткой, которую хотели заполучить многие мужчины. "Сочная деваха с глупым и развратным лицом", – описала Лена незамужнюю Бородину. "А ведь был в Бородиной секс. Пусть дешевый, пусть пьяный, но он в ней был", – вспоминает Миро.

Однако сейчас телеведущая выглядит слишком прилично, поэтому растеряла всю харизму. "Панамка, соломка, бриджики американской домохозяйки, удобные мокасины и розовая разлетайка на пляже. Даже ромпер умудрилась подобрать такой, что подходит хорошенькой мамочке. Можно, конечно, сказать, что транслировать в мир сексапил хорошенькой мамочке необязательно, что весь ее эротизм для мужа…", – рассуждала блогер.

Миро уверена, что телеведущая была и есть "курица", которая мыслит стереотипами. "Если она мать, то и одевается, как "яжымать". Если незамужняя разбитная девка, то и одеваться она будет, как недорогая проститутка", – высказала свою точку зрения писательница.

Автор: Руслана Алексеева10 мая 2018, 22:03
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