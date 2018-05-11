Названы причины сокрушительного поражения России на "Евровидении"

Впервые в истории мы не попали в финал конкурса. Этот провал нашей страны на "Евровидении" для многих оказался неожиданным.



Когда стало известно, что Россию на 63-м конкурсе песни будет представлять Юлия Самойлова, многие восприняли эту новость скептически. Некоторые даже цинично шутили, что, мол, если бы наша страна сделала трио из Самойловой в инвалидном кресле, незрячей Дианы Гурцкая и танцора Евгения Смирнова, которому на проекте "Минута славы" Рената Литвинова советовала пристегнуть ногу, то это был бы фееричный номер. И точно бы пронял толерантную европейскую публику. Хотя именно поблажек, скидок и жалости каждый из них по отношению к себе не хочет.

А коли так, то надо честно признать: исполнила Самойлова песню I Won't Break во втором полуфинале "Евровидения" плохо. Порой даже казалось, что от волнения забывает слова. И если бы не мощный бэк-вокал в лице Нэтты Нимроди, Арье Бурштейн (авторы песни Flame Is Burning, с которой Самойлова должна была выступать в прошлом году в Киеве) и участницы пятого сезона шоу "Голос" из команды Леонида Агутина Ксении Коробковой, – которые закрывали собой все места, где Юле не хватало голоса и дыхания, то было бы совсем тоскливо. Даже с эффектным, в общем-то, по постановке номером. "Россия выступила на "Евровидении" с подтанцовкой и бэк-вокалом", – глумятся в комментариях к видео с номером Самойловой люди.



Делать же скидку на то, что артистка ограничена в своих возможностях, говорить "она же инвалид" – не совсем правильно по отношению к другим участникам "Евросонга". Они-то не виноваты! Ведь это вокальный конкурс, и оценивать надо именно пение. Поэтому люди в своих оценках увиденного не миндальничают. "Плохо поющий инвалид вызывает желание его поддержать морально, но какое отношение это имеет к музыке в целом и к данному конкурсу песни в частности?" – написала одна из зрительниц в социальных сетях.

Впечатлениями от выступления Самойловой на своей странице в социальной сети Facebook поделился известный музыкальный критик Вадим Пономарев. "Выступление Самойловой получилось гораздо лучше, чем ожидалось. Петь ее так и не научили, конечно. Но бэками закрыли все сложные места, поэтому лажа была только на куплетах. И номер красивый, в принципе. Но явно его создатели с этой скалой и певицей на вершине на жалость давили", – написал он.



Когда в прошлом году – не в последний день, а в последний час приема заявок! – против лютующего Киева Москва выставила хрупкую Самойлову, это казалось очень эффектно. Мол, не позволят же себе украинцы глумиться над девушкой в инвалидном кресле. Позволили. И даже на порог конкурса не пустили.

В этом году, конечно, политическая составляющая тоже была сильна. Россию же западные СМИ выставляют эдаким монстром, вот и сказалась пропаганда на отношении публики к нашей участнице. К тому же было бы странно, если бы на этом смотре фриков всех мастей второй раз подряд дали бы выиграть инвалиду, ведь прошлогодний призер тоже был тяжело болен и пел неважно.

Хотя на родине многие тепло отзываются именно о самом факте участия Самойловой в этом большом европейском гей-параде, замаскированном под смотр самодеятельности. "Девочка – герой. И борец! И да, не сломалась – о чем она и поет. Просто все же ей не очень легко, наверное, выдержать адский ритм этого конкурса. А о себе она заявила. И надежду многим дала. Так что все равно молодец!" – считает критик Сусанна Альперини из "Российской газеты". "Неважно, что Юля Самойлова не вошла в финал "Евровидения". Не вошла и не вошла: фиг бы с ним. Важно, что инвалиды в России увидели, что они тоже на все имеют свое социальное право. Даже на участие в международных конкурсах", – вторит ей Татьяна Федоткина из "Московского Комсомольца".