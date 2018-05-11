Кто прошел в финал "Евровидения-2018"

Победитель "Евровидения-2018" будет назван 12 мая. За награду поборются 26 музыкантов.
Клаудия Пашкуал (Португалия) с песней O Jardim
Amaia y Alfred (Испания) – Tu Canci n
Madame Monsieur (Франция) - Mercy
Михаэль Шульте ( Германия) – You Let Me Walk Alone
SuRie (Великобритания) – Storm
Сезар Сэмпсон (Австрия) – Nobody But You
Элина Нечаева (Эстония) – La Forza
Элени Фурейра (Кипр) – Fuego
Иева Засимаускайте (Литва) – When We're Old
Netta (Израиль) – Toy
Миколас Йозеф (Чехия) – Lie To Me
Equinox (Болгария) – Bones
Евгент Бушпепа (Албания) – Mall
Саара Аалто (Финляндия) – Monsters
Райан О'Шонесси (Ирландия) – Together
Sanja Ilić & Balkanika (Сербия) – Nova Deca
DoReDos (Молдавия) – My Lucky Day
AWS (Венгрия) – Viszl t Ny r
Melovin (Украина) – Under The Ladder
Бенджамин Ингроссо (Швеция) – Dance You Off
Джессика Маубой (Австралия) – We Got Love
Александр Рыбак (Норвегия) – That's How You Write A Song
Rasmussen (Дания) – Higher Ground
Леа Сирк (Словения) – Hvala, ne!
Waylon (Нидерланды) – Outlaw In 'Em
Ermal Meta e Fabrizio Moro (Италия) – Non Mi Avete Fatto Niente
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