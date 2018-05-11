Видео выступления Юлии Самойловой на "Евровидении"

Названы все участники финала "Евровидения". Представительница России Юлия Самойлова в их число не попала. Россиянка не прошла дальше полуфинала, где исполнила песню I Won't Break. Композиция сопровождалась выступлением артистов балета "Тодес". Номер стал продолжением клипа – Юлю поместили на вершину "вулкана", у подножия которого развернулось основное действие в исполнении танцоров.