Обжора Боня взбесила дряблым телом
Модель опубликовала в своем Instagram гневный пост, в котором обрушилась с критикой на представителей печати. Якобы те намеренно портят ее снимки в графическом редакторе, пытаясь сделать ее фигуру неидеальной.
"Когда в западной прессе ты выглядишь так, (конечно не идеально) а в Российской с жутким дряблым телом, якобы из реальной жизни 😈 При всем своем обжорстве я никогда не выгляжу так страшно, как преподносят у нас, не стесняясь фотошопить фотографии для привлечения внимания! Мдя чисто по русски 😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Виктория.
В подтверждение своих слов Боня приложила скриншоты снимков, опубликованных в известном таблоиде. Отметим, что на них Виктория выглядит не как модель с обложки глянцевого журнала, а как обычная женщина.
Негодование Бони не нашло отклика в сердцах фанатов. Многие пользователи Сети не увидели следов редактирования в опубликованных фото.
"Поэтому нужно меньше фотошопить, чтобы людей потом реальным телом не пугать. Все мы люди, живые, с недостатками. Идеальных нет", "Виктория, вы, безусловно, красивая женщина, но и вы выкладываете сторис/трансляции с фильтрами ВСЕГДА, а фотографии замылины. Я видела вас в живую, выглядите вы хорошо и поэтому непонятно зачем вы сами обрабатываете свои фото так, что не узнать", "Вика. А на какой фотке "дряблое" тело??", "Целлюлит не целлюлит, но телом надо заниматься. На хватает тонуса мышцам", – "приложили" Боню поклонники.
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