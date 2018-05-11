Самойлова подготовилась к разбору полетов на "Пусть говорят"

Мать Юлии Самойловой высказалась о провале певицы на "Евровидении". Она заявила, что певица была сломлена задолго до своего выступления, поскольку над ее клипом "весь мир смеялся".

Едва вернувшись в Москву, Юлия Самойлова с матерью и командой отправятся на съемки скандально известного ток-шоу "Пусть говорят". Об этом сообщила Рита Самойлова, родительница артистки. Причем женщина дала понять, что они готовы к потоку критики, который непременно обрушится на них в эфире. "Конечно, нас на передаче будут чихвостить. Несмотря на все переживания, мы и не думали отказаться от участия в передаче. Потому что это нужно всем объяснить, почему так произошло", – сообщила она.

Мать артистки заявила, что Юлия к своему выступлению подходила изначально в плохом состоянии. "Юля была сломлена еще до выступления. Это произошло после первой волны негатива, когда вышел в эфир клип. А то, что сейчас творится в интернете, даже не просто жесть, даже слов нельзя подобрать. В прошлом году ее все поддерживали. А в этом льется один негатив. Так что все уже знали, что девочка едет на "Евровидение" сломленная", – заключила Рита Самойлова.

Женщина сообщила, что как раз в "Пусть говорят" будет обсуждаться вина команды в провале Юлии. "Когда изначально весь мир над клипом смеялся, была такая бурная реакции на клип, что пожалели денег, что России позор, что ноль копеек вложили в клип. Да, песня понравилась, слова песни понравились, но по этому клипу кажется, что его сама Юля делала. На нее саму такая реакция была. Вообще, я считаю, что на "Евровидение" должны средства выделяться, потому что это страна, это лицо. А ее изначально повернули не знаю каким лицом", – заявила родительница артистки.

По словам женщины, на Самойловой сильно сэкономили. "Миллионы людей смотрели этот клип и понимали, что в клип вложено ноль копеек. И это человека посылают на "Евровидение"! Понятно, что никто в Юлю в этом году не собирался вкладываться", – цитирует Риту Самойлову сайт "Комсомольская правда".

Несмотря на неудачу, певица не намерена опускать руки. "Много людей осталось на Юлиной стороне. Жизнь продолжается. Мы и дальше будем пытаться что-то делать, это же не значит, что все остановилось. Это просто конкурс. Кто тут не доработал, что тут не доработано – это уже другой вопрос. Не вышло. Ничего, будем бороться и идти дальше", – не падает духом мать Юлии Самойловой.