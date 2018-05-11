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Шоу-бизнес

Агутин заговорил о закрытии шоу "Голос"

Леонид Агутин. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Заслуженный артист России, член жюри шоу "Голос" Леонид Агутин считает, что программу необходимо закрыть на некоторое время. Также он предложил полностью обновить состав жюри. 
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По словам певца, на шоу все стало уже немного предсказуемо, поскольку зрители знают реакцию каждого члена золотого состава жюри. Агутин полагает, что необходимо поменять характер программы, что было бы "правильно с точки зрения телевидения".

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 6-й сезон шоу "Голос"

Сюжеты 6-й сезон шоу "Голос"

"Мы совсем не спорим, мы все дружим – это тоже, наверное, не очень правильно" – цитирует музыканта ТАСС. При этом он отметил, что, если бы его пригласили снова участвовать в проекте, он бы согласился. "Потому что это такая знаковая программа. Я уже пару раз, помнится, после того, как заканчивался сезон, думал, что все, никогда. А потом звали, и я опять шел", – заявил Агутин.

Вместе с тем, исполнитель считает, что состав жюри, в которое входят кроме него Александр Градский, Пелагея и Дима Билан, пора бы обновить. Кроме того, он отметил, что и вовсе бы на время закрыл шоу. "Вот в прошлом году я говорил, что на вашем месте я бы взял золотой состав и потом вообще закрыл бы на какое-то время программу... Видимо, надо сейчас в любом случае как-то рискнуть и взять всех совсем других людей. Это было бы правильно", - сказал артист.

Напомним, ранее на шоу "Голос. Дети" разразился скандал. Первое место занял подопечный Пелагеи 11-летний Рутгер Гарехт из Оренбурга. В финале юный певец исполнил хит Олега Газманова "Офицеры". Победителю вручили памятную статуэтку и миллион рублей от Первого канала. Однако с этим многие не согласились. В Сети разгорелся скандал. Народ заявил, что оренбуржец не был лучшим в финале.

Автор: Валерия Нарская11 мая 2018, 18:56
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