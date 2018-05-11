Агутин заговорил о закрытии шоу "Голос"

Заслуженный артист России, член жюри шоу "Голос" Леонид Агутин считает, что программу необходимо закрыть на некоторое время. Также он предложил полностью обновить состав жюри.



По словам певца, на шоу все стало уже немного предсказуемо, поскольку зрители знают реакцию каждого члена золотого состава жюри. Агутин полагает, что необходимо поменять характер программы, что было бы "правильно с точки зрения телевидения".

"Мы совсем не спорим, мы все дружим – это тоже, наверное, не очень правильно" – цитирует музыканта ТАСС. При этом он отметил, что, если бы его пригласили снова участвовать в проекте, он бы согласился. "Потому что это такая знаковая программа. Я уже пару раз, помнится, после того, как заканчивался сезон, думал, что все, никогда. А потом звали, и я опять шел", – заявил Агутин.

Вместе с тем, исполнитель считает, что состав жюри, в которое входят кроме него Александр Градский, Пелагея и Дима Билан, пора бы обновить. Кроме того, он отметил, что и вовсе бы на время закрыл шоу. "Вот в прошлом году я говорил, что на вашем месте я бы взял золотой состав и потом вообще закрыл бы на какое-то время программу... Видимо, надо сейчас в любом случае как-то рискнуть и взять всех совсем других людей. Это было бы правильно", - сказал артист.

Напомним, ранее на шоу "Голос. Дети" разразился скандал. Первое место занял подопечный Пелагеи 11-летний Рутгер Гарехт из Оренбурга. В финале юный певец исполнил хит Олега Газманова "Офицеры". Победителю вручили памятную статуэтку и миллион рублей от Первого канала. Однако с этим многие не согласились. В Сети разгорелся скандал. Народ заявил, что оренбуржец не был лучшим в финале.