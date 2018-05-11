Клубника и вино: романтик Лазарев расслабился с известным ведущим
Масла в огонь добавляет личный микроблог артиста, который совсем не играет в пользу разговоров о его "натуральности". К примеру, недавно певец опубликовал снимок в Instagram, на котором запечатлен вместе с телеведущем Андреем Разыграевым. Мужчины сидят за столом, и они явно довольны своей домашней пирушкой.
Поклонников Сергея очень удивил подбор блюд, характерный больше для романтического вечера, нежели для дружеской встречи. Сыр, клубника, вино, крекеры, арбуз – согласитесь, совсем не то, что ожидаешь увидеть в рационе брутальных мужиков. Отметим, что, судя по тому же микроблогу Лазарева, мужчины отдыхают вместе в солнечном Майами.
Досужие фанаты туже принялись выведывать статус их отношений в комментариях. "Муж? 😂😂😂", "Лазарев со своими парнем?", "Слева – муж? 😊", "Так это нормальные пьют пиво с рыбой, а они по ходу голубые", "Кучка геев собралась", – не унимались поклонники.
Добавим, что о личной жизни артиста известно крайне мало, кроме разве что его распиаренного романа с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Поговаривают, что Лера была лишь прикрытием для Лазарева. Якобы в те времена Сергея связывали нежные отношения с его директором Михаилом Дворецким. И именно по задумке Дворецкого телеведущая и певец изображали любовь.
Отметим, что до и после Леры ни об одной зазнобе артиста известно не было. Конечно, ходили слухи о его романе с дочкой некого бизнесмена, однако ушлым препарации не только не удалось запечатлеть влюбленных вместе, они даже имя этой загадочной барышни выведать не смогли.
Музыкальный журналист Отар Кушанашвили как-то на всю страну заявил, что что Кудрявцеву и Лазарева объединяют лишь шоппинг и дружба. А язвительная Ксения Собчак и вовсе на всю страну объявила о том, что Сергей Лазарев – гей.
Хоккеист Игорь Макаров обнародовал новое фото беременной жены
Второй полуфинал конкурса песни для многих оказался неожиданным
Артистка призналась, что не хочет огорчать коллегу по сцене
Выход США из иранской сделки на руку Москве