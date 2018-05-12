Пугачева отговаривала Самойлову ехать на "Евровидение"

Эксклюзив Интервью Цымбалюк-Романовскую выдают замуж за Шаляпина Волочкова поглумилась над Георгиевской лентой Дом-2

Выбор читателей

Отменили концерты: Фадеев раскрыл болезнь певицы Наргиз
Бомжует под мостом: Знаменитый актер выгнал из дома дочь-лесбиянку
Ревва сделал провокационное заявление о Бузовой
Игорь Николаев сделал скандальное заявление о российской эстраде
Цыганова потрясена страшным ночным звонком Пугачевой
партнеры
Суббота 12 мая
Лента новостей
17:08
Москвичей предупредили об опасности
15:33
Под Москвой мужчина открыл стрельбу
14:45
Откровенные снимки обворожительной Алины Кабаевой
14:19
Нино Катамадзе: За выступления в России многие меня осуждают
14:08
Российскую экономику защитят от американских санкций
12:37
В Москве байкер сбил переходившего по зебре дорогу мальчика
10:06
Страшные тайны: Петр Порошенко
10:04
Популярный российский актер умер в 32 года
09:56
В жутком ДТП на юге Москвы погиб водитель иномарки
22:00
Что ждет Самойлову после провала на "Евровидении"
21:52
На Памелу Андерсон в России бросились с ножами
21:52
Беспредел в ООН: украинские снайперы угрожали дипломату из России
21:42
Порошенко получил черную метку от Евросоюза
21:35
Под Петербургом электричка протаранила "Газель"
21:08
Безумные регионы: студент из Выксы убил соседа из-за компьютерной игры
20:54
Геи признали Самойлову главной красавицей "Евровидения"
20:42
У звезды российских сериалов нашли раковую опухоль
20:16
Солист популярной рок-группы найден мертвым
19:54
"Очень горько": известие о смерти пришибло Волчек
19:21
Клубника и вино: романтик Лазарев расслабился с известным ведущим
19:07
Российский музыкант скончался в 61 год
18:56
Агутин заговорил о закрытии шоу "Голос"
18:48
Жуткий пожар в Мытищах попал на видео
18:38
Запад попрощался с Россией из-за неудачницы Самойловой
18:37
Жену актера Гогунского поздравляют с беременностью
18:18
Умерла актриса "Современника" Мария Шверубович
17:56
Как есть после шести вечера и не полнеть
17:46
Совет на выходные
17:25
Сачок Кудрин возвращается во власть
17:24
Украинцы растоптали изгнанную с "Евровидения" Самойлову
17:12
Семья Елизаветы II угодила в порноскандал
16:53
Заслуженный артист России попал в больницу
16:45
22-летний маньяк добрался до оторопелой Бузовой
16:33
Lexus LC 500: Красота и скорость
16:16
Лещенко врезал хаму из "Воплей Видоплясова"
16:15
Аверин закрутил роман с Толкалиной
16:14
В небо над Конаково поднимутся лучшие пилоты мира
16:09
Названа дата формирования новой команды Медведева
16:03
Самойлова подготовилась к разбору полетов на "Пусть говорят"
15:53
Российский миллиардер оставил Вашингтон без туалетов
15:53
Обжора Боня взбесила дряблым телом
15:42
Володин призвал Минздрав заняться развитием рынка лекарств
15:29
Специалист: Волочкова в шпагате избавляется от нежелательного семени
15:25
Снимки салона броневика Путина утекли в Сеть
15:17
Во время акции "Бессмертный полк" в Москве готовили теракт
15:09
Эксперты поддержали отказ от запрета ввоза лекарств из США
15:04
Трамп отменил антироссийские санкции
14:55
Васильев раскрыл секрет "вечной молодости" Вайкуле
14:50
Райский отдых Солнцева и его жены-пенсионерки
14:48
Меркель и Макрон признали Порошенко пустым местом
14:32
Выявлена опасность общения с курильщиками
14:29
В бассейне в центре Москвы утонул 39-летний мужчина
14:11
Люди сбежали с концерта "Воплей Видоплясова" из-за русофобской фразы
14:00
Обнародована подпольная кличка оборотистой Цымбалюк-Романовской
13:50
Роберт Дауни – младший заработал 10 миллионов долларов за 15 минут
13:45
В Сочи подвели итоги ежегодной премии "Спорт и Россия – 2018"
13:44
"Стремно очень": Самойлова рассказала о вранье на "Евровидении"
13:32
"Невиновен!" – кто подставил Крушельницкого
13:18
Три участка Большого кольца метро запустят в 2020 году
13:15
Назван состав сборной России на ЧМ-2018
13:12
Штанга и гантели признаны лучшими антидепрессантами
12:59
Известный российский певец собрался воевать на Украине
12:46
Громкий провал Самойловой обошелся России в десятки миллионов
12:40
Минфин просит резко сократить расходы на пенсии
12:38
Анита Цой пригрозила разоблачить Валерию
12:31
Празднующие День Победы россияне разгромили отель в Турции
12:09
Ревнивый пенсионер избил 79-летнюю жену банкой
11:56
"Женщина с железной пастью": Преснякова пожалели из-за преображения жены
11:50
Просчет военных: как Израилю удалось разбомбить российские зенитки
11:50
"Я старомодна": девушка шокировала рассказом о жизни с четырьмя партнерами
11:47
В Москве 16-летняя девочка умерла на уроке физкультуры
11:31
Известный художник умер в возрасте 79 лет
11:26
Москва вошла в топ-5 привлекательных для инвесторов городов Европы
11:21
У беременной Шейк вывалились бока из платья
11:17
Допрыгалась: врачи спасают Ирину Апексимову
11:15
Ученые назвали признаки инопланетной жизни
11:12
Бьюти-тренды с подиумов в реальной жизни
10:56
Главные события Москвы
10:51
Россия встретила провалившуюся на "Евровидении" Самойлову
10:49
Тележки в супермаркетах признаны опасными для здоровья
10:34
России пообещали колоссальные сверхдоходы от нефти
10:23
Видео выступления Юлии Самойловой на "Евровидении"
10:18
Облицовка дома рухнула на дорогую иномарку в Москве
10:15
Изувеченной в страшной аварии девушке вырастили новое ухо
10:01
Муж утешил плачущую Самойлову после провала на "Евровидении"
09:55
Киев сознался в подчинении Вашингтону
09:52
Загнали в гроб: украинского певца подожгли на "Евровидении"
09:41
Шикарная жизнь погибшей после секса с американцем 18-летней модели из России
09:10
Больной раком мозга Маккейн раскрыл план победы над Путиным
09:01
На востоке Москвы грабитель с пистолетом напал на продуктовый
08:36
Захарова ответила взбесившейся из-за ее песни Украине
08:33
Израиль уничтожил ракетой российский "Панцирь-С1"
08:29
Самойлова на "Евровидении" забыла слова песни и разревелась
08:15
Названы причины сокрушительного поражения России на "Евровидении"
08:12
Кто прошел в финал "Евровидения-2018"
00:10
Несчастную Самойлову прогнали с "Евровидения"
22:03
Миро о Бородиной: Курица с глупым лицом
22:00
Меркель в ярости дала пощечину начавшему третью мировую Трампу
21:57
Развратницу Бузову видят ведущей шоу о семейных ценностях
21:52
16-летняя девушка похоронила отца-миллиардера и закатила вечеринку
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Несчастную Самойлову прогнали с "Евровидения"
Самойлова на "Евровидении" забыла слова песни и разревелась
Названы причины сокрушительного поражения России на "Евровидении"
Оголившаяся Пугачева посмеялась над патриотизмом
Россия встретила провалившуюся на "Евровидении" Самойлову
Самойлова подготовилась к разбору полетов на "Пусть говорят"
Шоу-бизнес

Пугачева отговаривала Самойлову ехать на "Евровидение"

Алла Пугачева и Юлия Самойлова. Фото: Dni.Ru
Член команды Юлии Самойловой рассказал, что певица перед "Евровидением" осталась без поддержки Аллы Пугачевой. Примадонна рекомендовала девушке не ехать в Лиссабон.
прочитано 15380 раз

Сенсационное заявление сделал стилист Самойловой Алишер Хозяинов. По его словам, Пугачева пыталась вразумить Юлю.

ПО ТЕМЕ

Пугачева наплевала на провалившую "Евровидение" Самойлову

Геи признали Самойлову главной красавицей "Евровидения"

"Стремно очень": Самойлова рассказала о вранье на "Евровидении"

 Евровидение 2018

Сюжеты Евровидение 2018

Юлия Олеговна Самойлова

Юлия Олеговна Самойлова певица

"Открою секрет: мы даже с Аллой Борисовной это обсуждали. Она тоже отговаривала Юлю. Мне кажется, в прошлом году Юля уже заявила о себе. Песня была сильнее, и на этом этапе нужно было уйти. А Юля пошла дальше – лично я был не в восторге от песни", – заявил стилист в эфире радиостанции "Говорит Москва".

При этом Алишер Хозяинов упрекнул руководство Первого канала в экономии средств на подготовку к конкурсу. По словам мужчины, Самойловой нужна была специальная инвалидная коляска, но телебоссы решили оставить ту, что есть.

Отметим, что Алла Пугачева хранит молчание после неудачного выступления Юли Самойловой на "Евровидении". Многие сочли это странным, ведь Примадонна всегда поддерживала певицу. 

Так, член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян призвал Аллу Борисовну остудить особо эмоциональных граждан, которые накинулись на Юлю. "Негатив из-за не выхода в финал "Евровидения" в адрес Самойловой оказался слишком мощным, авторитет Пугачевой мог бы ситуацию сгладить и не допустить продолжения этого потока, а в идеале мог бы и вовсе погасить все эти негативные настроения" – заявил общественный деятель.

Напомним, 10 мая в Лиссабоне состоялся второй полуфинал "Евровидения", где выступила представительница России Юлия Самойлова. Артистка исполнила композицию I Won't Break, что переводится с английского как "Я не сломаюсь". Однако певица не смогла пробиться в финал, что породило настоящий скандал.

Автор: Алёна Нестерова12 мая 2018, 15:11
ФОТОРЕПОРТАЖ

Муж утешил плачущую Самойлову после провала на "Евровидении"

567

комментарии

Политика

Беспредел в ООН: украинские снайперы угрожали дипломату из России
Порошенко получил черную метку от Евросоюза
Сачок Кудрин возвращается во власть
Трамп отменил антироссийские санкции

Шоу-бизнес

"Давай заведем ребенка": Питт огорошил Энистон
Актер Киндрат предчувствовал скорую смерть
Пугачева отговаривала Самойлову ехать на "Евровидение"
Покинувшая Россию Лобода нашла работу в США

Проишествия

Красавица-россиянка нелепо погибла на курорте в Испании
Их нравы: в США кровожадный полицейский с перепуга расстрелял сурка (видео)
На "Евровидении" журналиста пырнули ножом
Воспитательница наказала ребенка питьем кипятка (видео)

Lifestyle

Нино Катамадзе: За выступления в России многие меня осуждают
"Очень горько": известие о смерти пришибло Волчек
Лещенко врезал хаму из "Воплей Видоплясова"
Люди сбежали с концерта "Воплей Видоплясова" из-за русофобской фразы
Шоу-бизнес

Несчастную Самойлову прогнали с "Евровидения"

Второй полуфинал конкурса песни для многих оказался неожиданным
Шоу-бизнес

Анита Цой пригрозила разоблачить Валерию

Артистка призналась, что не хочет огорчать коллегу по сцене
Шоу-бизнес

Больной Губин вызвал переполох

Снимок кумира 1990-х разместили в Instagram
Шоу-бизнес

Покинувшая Россию Лобода нашла работу в США

Певица трудится не покладая рук

Гороскоп

Что ждет Самойлову после провала на "Евровидении"
Совет на выходные
Астрологический прогноз с 7 по 13 мая 2018 года
Стало известно о болезни оскандалившегося победителя "Голоса"

Фоторепортажи

Райский отдых Солнцева и его жены-пенсионерки
Муж утешил плачущую Самойлову после провала на "Евровидении"
Россиянки Шейк и Летучая произвели фурор в Каннах
Девушки-курсантки блеснули красотой на Параде Победы

Спорт

"Невиновен!" – кто подставил Крушельницкого
Сколько получает тренер сборной России по футболу
США готовят удар по российскому фигурному катанию
Циничная шутка о трагедии подлодки "Курск" разгневала россиян

Регионы

Безумные регионы: студент из Выксы убил соседа из-за компьютерной игры
Ревнивец в Приморье пропустил подругу через мясорубку
Мозгов было немного: стрелок из сибирского колледжа помешался на Гитлере
Путина просят посадить Тулеева за гибель детей в "Зимней вишне"
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru