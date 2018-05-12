"Давай заведем ребенка": Питт огорошил Энистон

Брэд Питт и Дженнифер Энистон тщательно скрывают свой роман. Актер прикрывается отношениями с красоткой-архитектором Нэри Оксман, а Джен строит из себя независимую одиночку. Однако друг пары раскрыл их тайну.

Бывшие супруги не просто вместе, они активно заняты подготовкой к рождению ребенка. Говорят, что звездная пара ради наследника готова пойти на что угодно.

Как рассказал журналу In Touch друг Энистон, судьба снова свела актеров вместе и на этот раз они действительно счастливы. "Я уже вижу, что в будущем у них появится малыш, – сообщил знакомый актрисы, пожелавший остаться неназванным. – Питт и Джен говорили о том, чтобы съехаться и попробовать еще раз. Все это может привести к тому, что она наконец родит ему ребенка".

Друг Энистон отметил, что актриса была огорошена предложением Питта завести малыша, более того, Джен вспомнила прошлые неудачные попытки забеременеть и едва не запаниковала. "Когда будучи в браке с Брэдом она потеряла ребенка, оба были убиты горем. Но сейчас они готовы попробовать еще раз", – отметил знакомый пары.

Несмотря на возраст, актрисе уже 49 лет, она и Питт попытаются зачать естественным образом, но если это не сработает, они рассмотрят ЭКО. "Даже если это означает месяцы попыток. Когда Джен что-то задумывает, она не останавливается, пока не добьется успеха", – убежден инсайдер.

Отметим, что представитель Энистон все сообщения о воссоединении пары, и тем более о грядущем пополнении отрицает, в свою очередь агент Питта просто не дает комментариев. О реакции на эти новости матери шести детей Брэда Анджелины Джоли пока ничего не известно. Однако поклонники голливудского треугольника интересуются, даст ли Энджи свое благословение бывшему мужу на воссоединение семьи, которую она разрушила много лет назад?