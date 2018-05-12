Малышева: Самойлова не должна петь по медицинским показаниям

В ночь с 12 на 13 мая Лиссабоне завершится 63-й конкурс песни. Впервые после появления в нем разделения стран на два отборочных тура наша страна не попала в финал. Но главный теледоктор страны Елена Малышева считает, что представлявшая в этом году Россию Юлия Самойлова все равно совершила подвиг.



"У Юлии вообще нет мышц, которые помогают человеку дышать и петь, – шокировала Малышева во время специального выпуска программы "Прямой эфир" на Первом канале. – Дело в том, что у Юлии – тяжелое генетическое заболевание. Поэтому само ее появление на сцене – уже чудо".

В прошлом году при помощи Елены Малышевой Юля прошла тщательное обследование в институте неврологии. "Врачи установили, что у нее объем легких чем у других людей, чем у Тани Булановой, например, – продолжает Малышева. – Поэтому с точки зрения медицины она вообще не может петь. Но есть такие люди, которые преодолевают себя и делают невозможное".

"Я понимаю, что у Юли была мечта спеть на "Евровидении", но я бы хотела, чтобы у нее появилась другая мечта – встать с инвалидной коляски, – говорит Малышева. – Ведь сегодня ее болезнь стала лечиться. Просто появился новый препарат, который может ей помочь. Врачи пока не говорят о нем, потому что боятся, что люди выстроятся в очередь. Пока его пробуют на маленьких детях. Это очень дорогой генетический препарат – одна его доза стоит 170 тысяч долларов".

Напомним, 10 мая в Лиссабоне состоялся второй полуфинал "Евровидения", где выступила представительница России Юлия Самойлова. Артистка исполнила композицию I Won't Break, что переводится с английского как "Я не сломаюсь". Однако певица не смогла пробиться в финал, что породило настоящий скандал.

