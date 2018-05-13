Победителем "Евровидения-2018" стал Израиль

В ночь с 12 на 13 мая Лиссабоне завершился 63-й конкурс песни. Четыре часа прямого эфира, 26 стран-участниц, сто миллионов телезрителей по всему миру – все это финал главного музыкального конкурса Старого света. И букмекеры, как всегда, не ошиблись, предрекая победу Израилю.

Голосование соседей друг за друга, против которого много лет безуспешно борются руководители Европейского Вещательного Союза, оказалось по-прежнему сильно. Победителем же стала 25-летняя Нетта Барзилай из Израиля с песней Toy ("Игрушка"). Интересно, что после оценок профессионального жюри (на первое место оно поставило 34-летнего представителя Австрии Сезара Семпсона) самобытная израильтянка занимала лишь 5-е место. Но зрители дали ей максимальное количество баллов, благодаря чему она и выиграла, опередив других участников и получив в общей сумме 529 очков.

Изначально эта экстравагантная певица-"зажигалка" была среди фаворитов конкурса и лидером по ставкам у букмекеров, которые, как известно не ошибаются. Яркая, харизматичная, с забавным "кудахтанием", как сама называет свое пение, она органично вписалась в концепцию смотров фриков всех мастей, в который давно превратился главный песенный конкурс континента. Королева боди-позитива, как называли в Лиссабоне артистку, использовала во время выступления специальный инструмент лупер, который записывает и многократно повторяет звуки.





На родине Нетта работала резидентом музыкального клуба и руководила еженедельными блюзовыми вечерами, а потом собрала свой музыкальный коллектив и поехала на гастроли. В прошлом году вокалистке доверили партию a cappella в мюзикле “Книга трудностей”. Теперь, несомненно, ее карьера пойдет резко вверх.

По правилам 64-й конкурс песни пройдет в мае будущего года в Израиле. Эта страна принимала участие в "Евросонге" 40 раз. Дважды Земля обетованная его выигрывала (номера Гали Атари & Milk and Honey и Dana International) и принимала у себя этот праздник песни в 1979 и 1999 году. Тогда городом проведения был столичный Иерусалим.

Как рассказали Dni.Ru очевидцы, на Святой Земле опустели улицы во время выступления Нетты Барзилай. А когда была объявлена ее победа, жители столицы устроили массовое купание в фонтанах перед городской мэрией.