Макарский срочно увез в больницу полумертвую жену

Очередная попытка экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) сильно ударила по жене актера Антона Макарского Виктории. Артисту пришлось срочно везти супругу в больницу: к утру она была почти мертва.

О жутком происшествии Макарские рассказали во время записи передачи "В гости по утрам" с Марией Шукшиной. Как оказалось, во время процедуры ЭКО может возникнуть синдром гиперстимуляции.

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Столкнулась с осложнениями и Макарская. "Вот когда у меня прохудились все сосуды, вся жидкость пошла во внутренние органы. На треть легких – вода!" – поделилась воспоминаниями она.

В итоге актер отвез жену в больницу. Врачам удалось откачать Макарскую. "Действительно я чуть не умерла от этих попыток", – отметила она.

Виктория добавила, что в таких случаях скорая помощь не приезжает на вызов. "А, ЭКО? Нет-нет, мы не поедем", – так, по мнению Макарской, отвечают врачи.

Напомним, что Макарские живут вместе с конца прошлого века. Они сошлись в 1999 году.

Первого ребенка Виктория родила в 2012-м. Девочку назвали Марией. Как писали Dni.Ru, спустя три года у пары родился сын Иван.