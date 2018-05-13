Гузеева рассвирепела из-за намеков на интим с дочерью

Популярная телеведущая Лариса Гузеева решила поздравить подписчиков с Днем матери. В ответ на нее посыпалось столько негативных комментариев, что артистка не смогла держать себя в руках.

Гузеева поделилась с пользователями социальной сети Instagram необычным снимком. Ее запечатлели за нежным поцелуем с дочерью. "С Днем Матери!" – подписала кадр она.

Некоторые пользователи усмотрели в публикации интимный подтекст. "Думала с днем лезби)) говняная фотка, в прочем как и все, была лучшегл мнения о Гузеевой (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – написал один из комментаторов.

Телеведущая не смогла оставить эту реплику без ответа. Судя по всему, замечание привело ее в ярость. "Гнида", – коротко ответила она пользователю. На этом короткий диалог был завершен.

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) 13 Май 2018 в 4:02 PDT

Многие начали указывать на то, что в России День Матери празднуется в ноябре. Похоже, это Гузеевой тоже не очень понравилось. "Откуда вы только такие беретесь! Вас поздравили, а вы ядом..." – сокрушается она.

Напомним, что у Ларисы Гузеевой двое детей. Сына Георгия она родила в 1992 году. Дочь Ольга появилась на свет в 2000-м.