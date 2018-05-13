"Падший человек": Кержакова рассталась с мужем-футболистом

Жена футболиста Александра Кержакова Милана рассказала о разрыве. Она резко высказалась в адрес супруга.

Необычный диалог произошел на странице Миланы в социальной сети Instagram. Девушка рассказала об отношениях с мужем в беседе с подписчиком.

"Надо понять для себя что нужно: жить всю жизнь в положении нелюбимой, нежеланной для сложного красивого мужчины, либо найти в себе силы оборвать все и идти дальше. Научиться снова радоваться жизни и найти свое настоящее счастье. Вы такая трогательная и грустная молодая мама (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред)", – написал ей пользователь .Ответ Миланы обескуражил: она заявила, что уже давно рассталась с Александром.

"Это абсолютно падший,не достойный уважения человек, увы", – добавила Милана. Обстоятельства разрыва отношений жена знаменитого футболиста не раскрыла.

Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) 13 Май 2018 в 2:52 PDT

Пользователи nn же принялись успокаивать красавицу. "Какая вы нежная, трогательная, как хрупкий цветок. Не знала, что вы расстались с мужем. Но всегда считала, что он очень сложный человек. А вы непременно будете счастливы, найдёте мужчину, который будет вас ценить и уважать", – пишет поклонник. Надеюсь он ребёнка не попытается отнять!Вы будете счастливы ! Таких светлых людей судьба наградит!" – беспокоится другой.

Напомним, что Александр Кержаков женился на Милане Тюльпановой в 2015 году. Дочь сенатора от Ненецкого автономного округа Вадима Тюльпанова отказалась от своей фамилии. У пары родился сын Артемий в апреле 2017 года.