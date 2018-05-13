Волочкова отказалась от свадьбы с ухажером-бедняком

Танцовщица Анастасия Волочкова отменила свадьбу с IT-специалистом Михаилом Логиновым. Похоже, он оказался для нее недостаточно состоятельным.

О том, что в отношениях Волочковой и Логинова произошел разлад, рассказали в окружении пары. Раньше балерина говорила, что состояние жениха особой роли не играет, но теперь, вероятно, ситуацию изменилась.

"Она привыкла к другому уровню жизни. Разногласия и обиды стали возникать по разным причинам. А потом она решила приостановить связь", – заявил собеседник издания Starhit. Сама Волочкова пока никак не прокомментировала разрыв.

"Мечтал сделать предложение, но, кроме руки, предоставить нечего", – отметил источник, знакомый с ситуацией. Подробности случившегося остаются неизвестны.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 1 Май 2018 в 10:24 PDT

Напомним, что Логинова можно признать бедняком по сравнению с Волочковой. Он работает IT-специалистом в элитном гостиничном комплексе в поселке Новахово, где балерина приобрела недвижимость.

Именно после покупки особняка они и познакомились. Логинов быстро нашел общий язык с дочерью Волочковой Ариадной, а потом и вовсе перебрался жить в дом балерины.

Его называли полноправным женихом танцовщицы: мужчина сопровождал ее практически во всех поездках. Тем не менее, похоже, разный уровень жизни сказался на их отношениях.