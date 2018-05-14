Вдова Марьянова оказалась сестрой Цымбалюк-Романовской

Чем дальше в лес, тем больше дров. О тайной жизни бывшей жены Армена Джигарханяна появляются все новые шокирующие факты.

О том, что родители Виталины Цымбалюк-Романовской являются сайентологами, стало известно еще в декабре прошлого года. Тогда об этом в эфире программы "Пусть говорят" заявила cоседка Армена Джигарханяна.

"Сценарий (по всей видимости, речь о сценарии спектакля. – Прим. ред.) написан сайентологами (в России многие сайентологические материалы занесены в Федеральный список экстремистских. Их производство и хранение в целях массового распространения на территории России является незаконным. По решению судов были ликвидированы "Сайентологическая церковь Москвы" и "Церковь сайентологов Санкт-Петербурга". – Прим. ред.)", – рассказывала тогда женщина, которая работала в мэрии и хорошо знала Цымбалюк-Романовскую.

Сейчас вскрываются любопытные подробности. "Я встречался с родственниками Димы Марьянова, с Ирой Лобачевой, с Олегом, который с Марьяновым в одной палате был, с медсестрой, которая делала Диме инъекции, – поделился с Dni.Ru на условиях анонимности знакомый с ситуацией человек, – и узнал от них кое-что интересное. По их мнению, Виталина Цымбалюк-Романовская, Вероника Ирина-Коган (ректор Государственной классической академии имени Маймонида) и вдова Дмитрия Марьянова Ксения Бик относятся к одной и той же сайентологический церкви – Киевской. Ирина-Коган возглавляет московское отделение и занимается поддержкой российского еврейства".

Если эта информация верна, получается, что Виталина Цымбалюк-Романовская и Ксения Бик – не только последовательницы придуманной Роном Хаббардом лженауки дианетики, но и сестры по вере. Стоит добавить, что к самым известным сайентологам планеты относятся актеры Уилл Смит и Том Круз.