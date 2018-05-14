Почему Яковлев из "Иванушек" лишил жену роскошного наследства
На первые два заседания ни Александра, ни ее представитель не явились. На третьем показался адвокат Тыганов Константин Владимирович. Юрист не смог предоставить свидетельство о браке, но предъявил судье копию оригинала выписки из регистрационной книги из ЗАГСа. По словам Тыганова, первоисточник хранится у Куцевол и он или она предъявят их на следующем заседании.
В беседе с журналистами Константин Владимирович не смог объяснить странное поведение женщины. Также он не смог рассказать, почему Александра так долго скрывала собственный брак с певцом и решилась сказать о нем лишь за день до вступления завещания в силу.
Юрист Романа Радова (является наследником по завещанию) Екатерина Рубашкина была более многословна. Она рассказала, почему артист не сделал возлюбленную преемницей. "В тот момент, когда завещание писалось, Олег и Александра не жили вместе", – поведала представитель Радова.
Об этом сообщают и соседи Олега. "В последний год Олег и Саша действительно не жили вместе. Девушка бывала у него дома наездами", – сообщил один из жильцов дома Олега Яковлева журналистам сайта "Комсомольская правда".
Отметим, Куцевол претендует на наследство певца. Она пытается оспорить завещание, оставленное Олегом за полгода до смерти, в котором она не упомянута.
По желанию покойного имущество должно достаться его другу Роману Радову и его племяннице Татьяне Яковлевой. Певец оставил наследникам несколько квартир в Москве общей стоимостью в 50 миллионов рублей, антикварную мебель и подлинники картин Сальвадора Дали и Рустама Хамдамова.
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