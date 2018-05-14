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"Все тайное становится явным": бывшая любовница о синяках от драчуна Кержакова

Александр Кержаков. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Kulebyakin
Бывшая возлюбленная футболиста Александра Кержакова Екатерина Сафронова сделала скандальное заявление. По ее словам, спортсмен и его нынешняя супруга Милана разошлись еще год назад.
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Сафронова дала откровенное интервью. Она заявила, что не удивилась бы, если бы узнала, что Кержаков бьет жену.

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Журналист "Московского Комсомольца" вспомнил, как Милана выложила снимок с синяком под глазом. Многие тогда подумали, что муж избил ее. "Все тайное становится явным. Увидите, еще многое вскроется. Просто сейчас я не хочу весь их негатив обрушить на себя. Я много знаю, что происходит в их семье. Могу сказать одно – вовремя меня Бог отвел от этого мужчины", – прокомментировала ситуацию Сафронова.

Она отметила, что не хочет принимать участие в конфликте Кержакова и его жены. "Можно я пока больше ничего не будут комментировать? Чем меньше я стану участвовать в их разборке, тем спокойнее буду жить", – взмолилась Сафронова.

"Сейчас мне не хочется, чтобы меня к их истории как-то притягивали. И совсем не горю желанием, чтобы меня ассоциировали с Кержаковым", – подчеркнула она в беседе с корреспондентом издания.

Кроме того, Сафронова рассказала, что уже несколько лет не виделась с сыном Игорем. Кержаков не дает ей встретиться с ребенком. "По слухам, он постоянно живет с бабушкой. Кержакова вроде там и близко нет", – добавила бывшая возлюбленная спортсмена.

Напомним, что Кержаков состоял в отношениях с Сафроновой с 2010 года. В 2013-м у них родился сын Игорь. Как писали Dni.Ru, спустя год спортсмен через суд лишил бывшую возлюбленную прав на воспитание ребенка.

Автор: Евгений Мышко14 мая 2018, 18:57
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