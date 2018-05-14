Вдова раскрыла тайну болезни заклятого врага Кобзона

Близкие Вадима Мулермана ничего не знали о страшном диагнозе. О том, что у певца рак, стало известно только в последнюю неделю перед его смертью.

Артист провел в госпитале всего 8 дней. О том, что у него рак, Вадим Мулерман, как и его близкие, узнал только, попав в больницу. Певец все время был с семьей. Он жаловался на сильные боли, но при этом не хотел идти на обследования. "Если бы мы узнали об этом диагнозе раньше, мы бы начали прилагать усилия", – признается супруга артиста Светлана.

Дочери певца рассказали, что Мулерман учил их музыке. Отца они называют легендой и самысми теплыми словами вспоминают его характер. "Папа наш очень отзывчивый, добрый, он делал для нас все, чтобы было хорошо. Папа был боевым", – рассказала Эмилия Литвинова-Мулерман в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.

Артист был не востребован на родине. Его не пускали на телевидение, а песни запрещали. Мулерман считал, что виной всему его серьезное противостояние с Иосифом Кобзоном – певец думал, что именно его коллега способствовал запрету его творчества. В результате артист еще во времена Советского Союза уехал в США. Позже, во время встречи в одной из телепередач, двум певцам удалось помириться – Мулерман и Кобзон обнялись.

Близкие Мулермана отметили, что, уходя из жизни, муж и отец успел с ними попрощаться. Его последние слова были словами любви, это очень важно. "Мы отпустили папу с легкой душой", – сказали дочери.

Мулерман получил народную известность в СССР в 1960-х годах. Он первым исполнил такие известные песни, как "Лада" Владимира Шаинского и Михаила Пляцковского, "Трус не играет в хоккей" Александры Пахмутовой, Николая Добронравова и Сергея Гребенникова, "Как хорошо быть генералом" Вадима Гамалии и Михаила Танича. Он умер 2 мая в одной из клиник Нью-Йорка.