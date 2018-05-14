Скупердяя Тарасова отругали за жену в лохмотьях

Пользователи сети возмущены скупостью игрока "Локомотива" Дмитрия Тарасова. Футболиста обвинили в том, что он экономит на стилисте и обряжает жену в китайский ширпотреб.

Хейтеров у модели Анастасии Костенко хватает – большей частью это фанаты бывшей жены Тарасова, Ольги Бузовой. Новую порцию негатива они вывалили на супругу футболиста после того, как Дмитрий опубликовал в Instagram фотографию с беременной супругой и с кубком чемпионата России.

Подписчики укорили футболиста в том, что он явно экономит на беременной жене. Отметили, что платье у нее дешевое, похожее на китайский ширпотреб – да и босоножки не брендовые.

"Доброжелатели" советуют Тарасову: если ростовская девушка сама не понимает, что это не модно, то ей можно нанять стилиста. Но, видимо, звезда отечественного футбола слишком скуп и экономит на профессионалах из мира моды, подначивают спортсмена комментаторы. И предлагают Тарасову самому объяснить жене, что цветастое платье и классические босоножки – это просто моветон.

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) 13 Май 2018 в 3:05 PDT

Как известно, Тарасов в браке с Бузовой часто устраивал шопинг в Дубае. Пара закупалась обувью и одеждой самых известных фирм. Но сейчас спортсмен, видимо, предпочитает экономить. Хотя зарплата футболиста не изменилась – это те же 2,4 миллиона евро в год, пишет "Комсомольская правда".

Поклонники Костенко, в свою очередь, отмечают, что сравнение жен Тарасова все же не в пользу Бузовой. Нынешняя супруга никогда не хвалилась люксовыми брендами, и даже на регистрацию в загсе пришла в белой тунике и белых брюках. И это несмотря на то, что сам Тарасов любит модные бренды, и дорогие, красивые вещи – особенно, как и все российские футболисты, неравнодушен к Louis Vuitton.