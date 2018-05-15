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Устали скрывать: Гуф откровенно рассказал о любви к Кети Топурии

Кети Топурия. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Солистка группы "А-Студио" Кети Топурия подогрела слухи о своем романе с репером Гуфом. Артистка опубликовала милое видео в соцсетях.
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В Instagram она выложила запись, на которой Алексей Долматов, известный как репер Гуф, сидя за рулем автомобиля, признается ей в любви. "Что, что, что? Что ты говоришь?" – спрашивает за кадром певица. "Я люблю тебя", – отвечает ей рэпер, сообщает РЕН ТВ.

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Информация о романтических отношениях Кети и Гуфа появилась в СМИ в начале года, но певица отнекивалась от любовной связи с репером. Она утверждала, что между ними нет ничего, кроме дружбы. Однако ей никто не поверил – звезды много и тесно общаются, даже вместе съездили в отпуск.

Позже в Сети появилась информация о том, что Топурия и Долматов живут в одном доме. Девушка якобы познакомила Алексея со своей семьей и периодически ужинает с артистом в грузинских ресторанах.

В 2013 году Кети Топурия вышла замуж за бизнесмена Льва Гейхмана. В 2015-м у пары родилась дочь Оливия, а через два года они расстались. Поклонники очень надеялись на воссоединение семейства, ведь, несмотря на разрыв, экс-супруги очень дружны.

"У нас с Левчиком прекрасные отношения. Мы продолжаем вместе воспитывать Оливию. Мы по максимуму пытаемся гулять с ней вдвоем. Вместе принимаем все решения – в какой садик ей ходить, чем заниматься, как ее развивать..." – рассказала как-то Топурия в интервью изданию "OK!".

Их контакты не ограничиваются телефонными разговорами. "Мы встречаемся, ходим друг к другу в гости", – подчеркнула певица.

Автор: Руслана Алексеева15 мая 2018, 10:24
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