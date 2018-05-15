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"Жаль, нет Жанны": Шепелев взволновал россиянок умением ублажать

Дмитрий Шепелев. Фото: instagram.com/dmitryshepelev
Телеведущий Дмитрий Шепелев похвастался аппетитным завтраком, который приготовил специально для сына Платона. Поклонницы артиста поспешили выразить свое восхищение хозяйственному мужчине.

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У себя в Instagram Шепелев опубликовал пост, в котором красочно расписал свои блестящие навыки в приготовлении пищи. По словам артиста, он каждое утро радует сына вкусной и полезной едой, ведь в этом он уже почти профи: своей готовкой он сможет ублажить даже очень капризного гурмана.

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Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

"Ну, накопил колоду рецептов и чередую под настроение. Могу почти все: идеальный омлет с грибами, пашот на тостах или к лососю слабой соли и каперсам, скрэмбл тоже идеальный могу, не хуже шефа Рамзи, зуб даю. Каши там, блины, сырники те да се. Это я не хвастаюсь, просто не могу по утрам на бегу, не могу вчерашнее (кто жрал вчерашние суши из холодильника, руку вверх), и холодное тоже. Абы что не лезет, требует душа с расстановкой (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поделился с поклонниками ведущий.

Дмитрий отметил, что сынишка не разделяет его восторга от приготовленных блюд. Мальчишка непритязателен в выборе пищи. "Платон к моей любви относится терпеливо и снисходительно. Ему на рисовую кашу с нектаринами в меду и с корицей по большому счету чхать. Ничего круче горячих бутербродов ему не предложишь и чтобы хлеба побольше. Ну или сосисок домашних молочных. Две! Балансирую. А вот по выходным охоты готовить по утрам нет вообще. Яндекс везет", – сообщил Шепелев.

 

 

Дабы усмирить недоброжелателей, Дмитрий предложил "злым и шершавым языкам" язвительный отзыв, который он с удовольствием увидит под постом. "Подсказываю желчный комментарий: "обабился кухарка". Ну же, жарьте!", – добавил телеведущий.

Фанатки растаяли от сообщения Шепелева. Соблазненные красивыми словами, они тут же принялись писать в комментариях хвалебные оды телеведущему. "Дмитрий!Любящий отец -главное для мальчика!Пример любви и заботы!Он вырастет настоящим мужчиной!Будьте всегда рядом:и сердцем и душой,чтобы не произошло!Хороший отец это призвание!!!", "Мужчины если готовят, то делают это лучше женщин. Так что никаких "обабился" Наоборот хвала и почет 👍 Каждый человек должен уметь готовить", "Классный папа и очаровашка сынок, можно только завидовать белой завистью, жаль нет Жаны", – не унималась восторженные поклонницы.

Автор: Руслана Алексеева15 мая 2018, 13:41
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