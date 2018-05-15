"А где жена?" – Фадеев удивил снимком с двумя любимыми женщинами

Продюсер Максим Фадеев показал своих самых любимых женщин. Примечательно, что среди них не оказалось его супруги Натальи.

Максим опубликовал в своем Instagram снимок, на котором запечатлен в обнимку с певицами Наргиз Закировой и Ольгой Серябкиной. Под фотографией Фадеев написал: "Две половины моего сердца". За час пост набрал более 40 тысяч отметок "Нравится" и множество комментариев.

Поклонники язвительно отметили, что продюсер совсем забыл упомянуть свою супругу, с которой, к слову, живет уже более 15 лет. "Макс,а как же жена (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Провокационное описание🙂", "После такого поста не забудьте букетик, возвращаясь домой ;))", "Значит в Вашем сердце НЕТ больше места ни для кого...", "Голова жене", "А как же место для жены с сыном,родителей?)", "А как же жена? 🤔", – не унимались поклонники.

Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) 15 Май 2018 в 5:22 PDT

В интервью Фадеев много раз говорил, что очень дорожит любимой супругой, ведь она подарила ему сына. Примечательна встреча Максима с будущей женой. "Был кастинг, мы искали себе танцовщицу в клип нашей группы "Конвой". Сидели с ребятами за столом и с умным видом рассуждали, подходит ли нам для танцев очередная претендентка или нет. Заходит девочка, и я почему-то сказал: "О!" "Ты ее знаешь?" – спросил приятель. "Конечно, это моя жена!" – "Как же ее зовут?" – "А это мы сейчас выясним". Таким вот был наглецом. "Девушка, как вас зовут?" – "Наташа". – "Наташа, будьте моей женой! Вы же придете сюда завтра на съемки?" – "Наверное, нет, я к бабушке в деревню еду". – "Не уезжайте", – попросил я и встал на колени", – рассказал Фадеев. С тех пор они не расставались.