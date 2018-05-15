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Шоу-бизнес

Легендарного актера отправили в ночлежку для бомжей

Энтони Хопкинс. Фото: GLOBAL LOOK press/a75
Легендарного британского актера Энтони Хопкинса отправили в ночлежку для бомжей. Сердобольная жительница английского города Стивенидж рассказала звезде с мировым именем, где он сможет переночевать вместе со своими пожитками.
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Энтони Хопкинс, полюбившийся зрителям по всему миру благодаря неподражаемой роли Ганнибала Лектора в картине "Молчание ягнят", а более молодому поколению знакомый благодаря сериалу "Мир Дикого Запада", попал в забавную историю во время съемок нового фильма. Актер играет короля Лира в новой экранизации одноименной пьесы Шекспира в английском городе Стивенидж.

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По сюжету герой Энтони Хопкинса оказывается на улице в потрепанной одежде и с тележкой от супермаркета, в которой хранит свои вещи. В таком обличие его застала одна из жительниц городка. Она подъехала к знаменитому актеру и рассказала ему, где находится ближайшая ночлежка для бомжей. "Ты можешь пойти туда со своей тележкой", – приводит слова сердобольной англичанки режиссер картины Ричард Айр.

 

 

Как сообщает издание Digital Spy, съемки нового прочтения "Короля Лира" Шекспира заняли всего 25 дней. Телеверсия картины длится два часа и, по словам режиссера, ему пришлось приложить максимум усилий, чтобы удалить из сценария ремарки из оригинального текста. "Я старался сделать все максимально кинематографично", – заверил Ричард Айр.

Помимо Энтони Хопкинса в съемках приняли участие такие звезды, как Эмма Томпсон и Эмили Уотсон и другие британские знаменитости. Продюсер картины Колин Каллендер уверен, что столь необычный актерский ансамбль удалось собрать благодаря стараниям режиссера. "Каждая роль воплощается самым неожиданным образом во всех отношениях", – подчеркнул он.

Автор: Геннадий Куприянов15 мая 2018, 20:58

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