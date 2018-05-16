Дочь Серова рассказала о трагедии в семье

Дочь певца Александра Серова Мишель не может сдержать эмоций. Потеря члена семьи ранила красавицу-блондинку.

Мишель Серова опубликовала в своем Instagram печальный пост. Барышня потеряла лучшего друга – золотистого кокер-спаниеля по кличке Пося.

"Очень больно ,невыносимо, очень жаль,но ничего сделать не смогли. Пося умер, сам ,сегодня дома 15.05.18 . Не передать словами мою боль, как горько это видеть. Дай Бог нам сил это пережить. Мой любимый,добрый,верный друг ,член семьи, ласковый ,умный кокер спаниель. Всегда будем тебя помнить, скучать и любить. Царствие небесное (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Мишель под фотографией любимца.

По словам дочери певца, 13-летний питомец умер от онкологического заболевания. Врачи советовали усыпить животное, дабы избавить его от страданий, но девушка медлила с принятием решения.

Публикация от М И Ш Е Л Ь С Е Р О В А �� (@mishel_serova) 15 Май 2018 в 4:39 PDT

"Все мы рыдаем и не можем принять решение. Это очень больно отпускать и прощаться , но еще больнее видеть как болезнь его губит ,и как он воет ,то ли от бессилия ,то ли прощается… Каждый день глаза наливаются слезами, ком в горле,ну почему ничего нельзя сделать,никак нельзя исправить это??" – делилась своей болью барышня.

Публикация от М И Ш Е Л Ь С Е Р О В А �� (@mishel_serova) 2 Апр 2018 в 2:12 PDT

Поклонники выразили соболезнования дочери певца. "Милая Мишель❤️Примите Искренние соболезнования 🙏❤️😘🐶 Пусть земля будет пухом Вашему Посе🙏🐶❤️", "Мишель, дорогая, крепись! Тяжело терять верного друга! Вы до последнего было рядом, это главное!!! 🐕 💔", "Это такая больная утрата! Мои искренние соболезнования, Мишель. Утешить может только одно– ему уже не больно. Отмучился малыш!😥😥😥Крепитесь!🙏", "Мои соболезнования😔💔 тяжело терять члена семьи😔 как мало он пожил... всего каких-то 14 лет... держитесь, Мишель🙏🏻🙏🏻🙏🏻 успокаивайте себя тем, что теперь ему не будет больно..."