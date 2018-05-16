"Уже познакомили наших детей": Боня раскрыла тайную связь с миллиардером

Модель и телеведущая Виктория Боня перестала скрывать отношения с французским нефтяным магнатом. Звезда намекнула, что встретила настоящую любовь.

После расставания с ирландским бизнесменом Алексом Смерфитом звезда тщательно скрывала личную жизнь. Боне постоянно приписывали романы с сильными мира сего, однако звезда держала интригу, намекая, что ее сердце вновь занято.

На днях модель появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в компании статного мужчины. Им оказался француз Пьер Андюран. В беседе с журналистами Виктория подтвердила, что они с Пьером действительно встречаются.

Боня опровергла слухи о том, что ее новый возлюбленный все еще состоит в браке. По словам телеведущей, миллиардер действительно был женат на российской модели, но два года назад Андюран официально развелся.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) 14 Май 2018 в 8:11 PDT

Телеведущая отметила, что эти отношения можно назвать серьезными. "Мы уже познакомили наших детей: от прошлого брака у Пьера есть дочь – такого же возраста, как моя Анджелина", – рассказала Виктория журналу Hello!.

Напомним, что Виктория Боня родила в марте 2012 года от монакского бизнесмена Алекса Смерфита. Маленькая Анджелина появилась на свет в Монако. "Рожать на юге Франции – удовольствие не из дешевых. Моя палата класса люкс стоит восемь тысяч евро в сутки. Предусмотрено проживание родственника – Алекс сможет находиться рядом. Также оплачиваются услуги: доктора – семь тысяч евро, анестезиолога и акушерки – по пять тысяч евро, педиатра, который будет наблюдать за малышом все время пребывания в клинике, – три тысячи евро", – рассказывала Боня. После расставания с Алексом Смерфитом Виктория одна воспитывает дочь.