Свадьба с принцем Гарри испортила жизнь Меган Маркл

Помолвка с королевским отпрыском изменила жизнь американской актрисы Меган Маркл. Теперь ее семья, друзья и сама невеста принца Гарри круглосуточно находятся под пристальным вниманием СМИ.

После того как стало известно о романе Меган с наследником британского престола, ее лицо не покидает страниц таблоидов. За домом ее отца в Мексике постоянно следят репортеры, ее матери досаждают фотографы, а ее друзьям и бывшим возлюбленным журналисты предлагают кругленькие суммы за разглашение сальных подробностей из прошлого Маркл.

Обычные радости жизни теперь омрачены присутствием фотокамер – прогулки в парке, посиделки в кафе и шопинг невозможны без пристального внимания папарацци. Кажется, что актриса отлично справляется с давлением прессы, однако гневные выпады Гарри в сторону журналистов говорят об обратном.

Придворные отмечают, что королевский отпрыск с детства недолюбливает прессу, ведь он стал свидетелем безжалостной охоты СМИ на его мать. Диана очень мучилась от беспрецедентного внимания прессы к своей персоне, которое, к слову, сама провоцировала.

Публикация от @meghan_markle 2 Май 2018 в 8:18 PDT

Гарри прекрасно понимает, как страдает его возлюбленная от постоянного муссирования ее имени в СМИ. Однажды пресс-офис принца даже выступил с заявлением, мол, просим оставить Маркл в покое. "… мать [Меган Маркл] должна пробираться через толпу фоторепортеров, чтобы дойти до своей входной двери… значительные суммы предлагались ее бывшему бойфренду, осаждали практически всех ее друзей, коллег и близких ей людей", – цитирует ведомство сайт "Би-би-си".

Публикация от @meghan_markle 21 Апр 2018 в 7:56 PDT

Однако эти призывы не были услышаны. Журналисты каждый день находят желающих потрясти грязным бельем невесты принца за вознаграждение.

Свадебная церемония состоится 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Со стороны невесты на празднике будут только ее подружки и мать. Отца, брата Томаса Маркла, сводную сестру Саманту Грант, племянника Тайлера Дули и его мать Трейси актриса не позвала.