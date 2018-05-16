Старая болезнь и журналисты добивают Джигарханяна

Эксклюзив Интервью Умер муж Ирины Аллегровой Цымбалюк-Романовской устроила шабаш на "Пусть говорят" Дом-2

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Армен Джигарханян. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova
Армен Джигарханян проходит профилактическое лечение, а вовсе не в реанимации. Друзья и коллеги знаменитого артиста опровергли слухи о его критическом состоянии.

Продолжение: "Дай Виталиночке здоровья!" – народ молится за побитую Цымбалюк-Романовскую

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Информация об экстренной госпитализации Джигарханяна появилась 16 мая в некоторых СМИ. Сообщалось о тяжелом состоянии артиста, которого якобы поместили в реанимацию.

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Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

Однако, как выяснилось, ничего страшного не произошло. Как рассказал представитель театра Джигарханяна Вячеслав Дьяченко, актер какое-то время лечился дома, однако медики настояли на необходимости принимать процедуры в стационаре. Состояние Армена Борисовича стабильное.

Джигарханян проходит профилактическое лечение, подтвердил журналистам друг актера Артур Согомонян. На вопрос о причине частых госпитализаций народного артиста он ответил, что сам в шоке. "У него в последнее время сильная слабость, она давно продолжается, трудно стало ходить ему – мы даже коляску приобрели. Я не могу сказать, что есть какое-то резкое ухудшение – скорее продолжение всего того "букета" болячек, которыми он страдает. Это одновременно и почки, и нервный стресс, и голова", – рассказал друг артиста.

Все же после некоторых раздумий Согомонян заявил, что есть основная причина того, что его друг периодически оказывается в больнице. Он уверен, что свою пагубную роль играет телевидение, которое не может оставить уважаемого человека, народного артиста СССР в покое. ТВ раскручивает бывшую супругу Джигарханяна Цымбалюк-Романовскую, создавая с ее помощью некий пасквильный сериал. Вот и сейчас Армен Борисович попал на больничную койку после того, как кто-то пересказал ему содержание очередной программы.

Такого же мнения придерживается помощница народного артиста Элина Мазур. Она рассказала Пятому каналу, что в резком ухудшении здоровья Джигарханяна могут быть виноваты папарацци и его бывшая супруга – Виталина Цымбалюк-Романовская. Мазур уверена, что Армен Борисович просто не выдерживает давления прессы и общественности.

"Я считаю, что то, что произошло, – прямые последствия того, что вокруг Армена Борисовича происходит, – просто травля. 82 года человеку, а ему голову поднять не дают: "Ох, как он плохо выглядит!.." А как он должен выглядеть в 82 года, удрав из больницы?" – возмущается Элина Мазур.

Согомонян, в свою очередь, отметил, что друзья народного артиста уже предупреждали руководство телеканалов, что подадут на них в суд. После последней программы они решили исполнить свою угрозу.

Автор: Андрей Евлампиев16 мая 2018, 18:48
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Любовь и предательство молодой жены Джигарханяна

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