Малахов столкнул лбами искалеченную мужем россиянку и ее свекровь

Оставшаяся без рук по воле своего мужа-изверга Маргарита Грачева не желает, чтобы ее дети встречались с родственниками супруга. Женщина уверена, что они будут настраивать ребят против матери. Все это Маргарита высказала своей свекрови, с которой встретилась в ток-шоу на телеканале "Россия 1".

Маргарита не намерена сдаваться, хоть ей приходится нелегко. Путь к восстановлению после страшной травмы долгий. "Конечно, протез не заменит мне руку, но с ним я могу обнимать детей, гладить кота, макароны варить, например", – рассказала молодая женщина участникам программы "Андрей Малахов. Прямой эфир".

Маргарите Грачевой зимой прошлого года ревнивец-муж отрубил кисти рук. Девушку удалось вовремя доставить в больницу. Врачи буквально по частям собрали одну кисть, вторую спасти не удалось.

Маргарите помогли в Германии, где уже весной ей изготовили высокотехнологичный протез. Это существенно облегчило жизнь женщины. Грачева рассказала, что пока живет с мамой, которая ей во многом помогает. В скором времени девушке предстоит очередная операция по восстановлению чувствительности спасенной руки, напоминает Teleprogramma.pro.

В студии Маргарита впервые после трагедии встретилась с матерью ее мужа Дмитрия – Ольгой Грачевой. Она защищает своего сына на суде по лишению родительских прав. "Мой сын сделал подлый поступок, и он достоин наказания. Как его оправдать? Я не оправдываю его. Я хочу достучаться до вас", – заявила в эфире свекровь.

Ольга рассказала, что, когда она навещала сына в тюрьме, тот надиктовывал ей обращение к детям. Он призывает мальчиков расти порядочными и ничего не бояться. Ольга боится, что семья Маргариты будет настраивать мальчиков против отца.

Мать Дмитрия заверяла всех, что ее сын – примерный семьянин и прекрасный отец. Однако присутствовавших она не убедила. Эксперты считают, что на предстоящих заседаниях суда женщина продолжит защищать своего сына.