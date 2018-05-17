Актриса Лиза Арзамасова оконфузилась на красной дорожке
Звезда сериала "Папины дочки" привлекла внимание журналистов. Она появилась перед камерами в роскошном черном платье.
Многим наряд показался знакомым. Некоторые вспомнили, что его надевала актриса Екатерина Волкова на открытии 40-го Московского международного кинофестиваля.
Судя по всему, Арзамасову этот конфуз ничуть не смутил. Она позировала перед фотографами как ни в чем не бывало.
Когда твоей платье уже пару лет назад поносили... Фото - ТАСС и Global Look Press pic.twitter.com/OZxgcTSAIb— Тревор Колби (@trevor_kolby) 17 мая 2018 г.
В 2017 году Арзамасова также появилась на вручении премии "Дай пять!". Тогда она прошлась по красной дорожке вместе с певцом Родионом Газмановым.
Как писали Dni.Ru, пара просто светилась от счастья, вместе позируя журналистам и фотографам. Газманов и Арзамасова занимаются общим делом: они состоят в благотворительном фонде.
Напомним, что Лизу Арзамасову прославила роль в сериале "Папины дочки". Актриса много снимается в кино и работает в театре. О ее личной жизни практически ничего не известно.
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