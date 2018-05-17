"Грудь сделала?": Кафельникова взволновала роскошными формами

Фигура Алеси Кафельниковой вызвала споры в Сети. Красотка решила похвастаться прелестными округлостями бюста, а поклонники заподозрили вмешательство пластических хирургов.

Красотка опубликовала в своем Instagram снимок, на котором изображена сидящей за столом фешенебельного ресторана. Крошечное платье 19-летней модели открывает взору пышную грудь Алеси и худенькие, почти детские плечи.

Поклонники заметили диссонанс форм и поспешили отметить в комментариях, что у такой тоненькой барышни не может быть такого большого бюста. "Грудь сделала?", "Скорее лифчик с пуш-апом", "Просто удачно села", – стали гадать пользователи Сети.

Некоторым откровенность Алеси пришлась не по вкусу. "Очередная шваль", "Меня только смущает что все образы слишком вычурные (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Но вообще если прям нафуфыриьься прям изо всех сил то любая выглядит роскошно, ну правда", "Как всегда безвкусица", – не унимались злопыхатели.

Публикация от Alesya Kafelnikova (@kafelnikova_a) 15 Май 2018 в 12:39 PDT

Были и те, кто встал на защиту Кафельниковой. Ее принялись засыпать хвалебными комментариями: "Мамочки!какая прелесть❤шуть не ослепла от такой красотке🔥🔥❤", "Кафельникова,ты слишком охренительна😍", "Такая киса 😍 Нежная вся такая❤️", "Такая красивая девушка! Я любуюсь. С этим цветом волос — Монро отдыхает!", "😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍просто такая шикарная тут даже слов не подобрать".

Добавим, что СМИ то и дело приписывают Алесе булимию и анорексию, которые развилась на фоне страстного желания соответствовать модельным стандартам. Также девушка призналась, что у нее были проблемы с наркотиками. Впервые она попробовала запрещенные вещества, когда в 15 лет одна жила в Лондоне, куда отправилась учиться. Собственно, именно от одиночества Алеся и стала употреблять.