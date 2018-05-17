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"Могу и матом": дочь Долиной рассказала о семейных скандалах

Лариса Долина. Фото: Феликс Грозданов/Dni.Ru
В МДМ состоялась торжественная церемония награждения Национальной телевизионной премии "Дай пять!", организаторами которой выступили канал СТС и продюсерский центр Лины Арифулиной. Среди гостей была Лариса Долина, которая пришла вместе с дочерью Ангелиной и внучкой Александрой. Пока певица позировала фотографам, с ее наследницей поговорил корреспондент Dni.Ru.
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Лариса Долина на заре карьеры жила в Ленинграде – в однушке вместе с мужем и его родителями. Супруг работал в ночном клубе, а Лариса Александровна трижды в месяц участвовала в телепрограмме "Товарищ кино". Для дочери не было ни места, ни времени, поэтому было решено отправить ее к бабушке.

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Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

"Я поняла, что моя семья особенная лет в 11, когда из Одессы, где жила у бабушки, переехала в Москву и стала жить с мамой, – вспоминает Ангелина Миончинская (она носит фамилию отца, первого мужа Долиной, джазового музыканта и второго дирижера оркестра "Современник" Анатолия Миончинского. – Прим. ред.). – До этого времени я не чувствовала, что чем-то отличаюсь от сверстников, росла совершенно дворовым ребенком. В Москве, конечно, все изменилось (к моменту переезда дочери Долина была удостоена титула лучшей певицы страны, стала заслуженной артисткой России и обладательницей премии "Овация" в номинации "Лучшая рок-певица". – Прим. ред.) – мама мне спуска не давала".

"Не будь у меня такой мамы, жизнь, конечно, пошла бы совсем по другим рельсам, – уверена Ангелина. – Мама – моя путеводная звезда. Она всегда принимала какие-то важные, судьбоносные для меня решения – выверенные, с ее точки зрения". Одним из таких решений Долиной стала отправка дочери на учебу в Англию.

"Мне было там совсем не тяжело, – признается Ангелина. – Теперь я понимаю, что школы у нас сильнее, чем там. А что касается высшего образования, честно говоря, жалею, что не получила его за рубежом (училась на экономиста в Московском университете экономики, финансов и статистики. – Прим. ред.). А моя дочка в этом году пойдет в первый класс, но уже два года ходит на подготовительные курсы. Не знаю, как сложится. Пока хотим, чтобы она на родине училась. Потом она хочет стать певицей, как бабушка". 

Внучка Ларисы Долиной. Фото: Феликс Грозданов/Dni.Ru

"Мне приятно, когда обо мне говорят как о дочери Ларисы Долиной. Я горжусь этим, – улыбается Ангелина. – Но нас не сравнивают – я же не пою. У меня есть и голос, и слух, но я панически боюсь сцены. Пыталась выходить, но поняла, что это не мое – не получаю удовольствия".

Лариса Долина с внучкой. Фото: Пресс-служба

Среди коллег Долиной и журналистов ходят легенды о сложном характере певицы. Дочь этого не отрицает: "Мама жесткая, требовательная, очень строгая, но прежде всего потому, что так относится к себе. Она судит всех по себе. Она может крикнуть, но у нас в семье все это умеют – итальянские нравы! Я могу даже матом послать. Но только ночью и когда все спят (смеется)".

Лариса Долина стала крестной матерью дочери Юлии Началовой. Фото: Феликс Грозданов/Dni.Ru

Рассказала она и об отношениях с супругом. Как и в любой семье, у пары случаются стычки и конфликты. "Мама всегда занимает сторону моего мужа, защищает его и говорит мне, что перебарщиваю", – отметила Ангелина. Интересно, что зятя Долиной никто никогда не видел. "Он не хочет публичности и не любит шумихи", – пояснила дочь артистки.

Автор: Феликс Грозданов17 мая 2018, 11:40
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