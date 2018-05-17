У беременной звезды ТНТ нашли неизлечимую болезнь
Настоящий шок испытала Софья, услышав слова врача. Молодая женщина на последних сроках беременности сдавала плановые анализы – и ничто не предвещало такого удара. Тем более, что ранее все тесты были "чистые".
"Совсем недавно мне поставили диагноз "хронический гепатит B". В клинике, в которой я стою на учете по ведению беременности, в плановом анализе крови на биохимию обнаружили антитела на вирус. Сразу следом сказали сдать ДНК, где активность этого вируса была не выявлена", - рассказала Кольбедюк.
Звезда второго сезона шоу "Танцы" после окончания проекта вышла замуж и теперь готовится впервые стать матерью. Чтобы беременность протекала без осложнений, Софья постоянно обследуется. Расхождения в результатах анализов заставили медиков направить женщину на повторное обследование.
Беременная танцовщица была не на шутку напугана: страшно не только жить с таким диагнозом – вирус может повредить будущему ребенку. Кольбедюк расплакалась прямо в кабинете специалиста.
"После врач написала мне заключение: "Хронический гепатит B" и сказала срочно встать на учет в инфекционную больницу. Когда я уже не могла сдерживать слез, она сказала: "Не переживай, с этим можно жить, если проводить профилактику". Напомню, что я была уже с большим животом. И мне вообще трудно было воспринимать такие вещи!" – вновь переживает неприятный момент Софья.
Поговорив с мужем, танцовщица решила обратиться в другую клинику и вновь сдать все анализы. Результат был отрицательным, никаких вирусов не обнаружено. Софья призналась, что была на седьмом небе от счастья, пишет Dom2life.
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