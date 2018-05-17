Дело не в детях: Питт сорвал развод с Джоли

Осведомленные источники раскрыли причину, по которой самая красивая пара Голливуда – Анджелина Джоли и Брэд Питт – до сих пор не могут официально оформить развод. И дело вовсе не в спорах об опеке над детьми. Якобы между бывшими возлюбленными встал вопрос материального характера.

Несмотря на то что известие о разрыве отношений между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом было официально оглашено еще в сентябре 2016 года, пара до сих пор официально состоит в браке. Поклонники были уверены, что оформить развод актерам мешает сложный вопрос об опеке над детьми. Действительно, у Джоли и Питта шестеро наследников, трое из которых – приемные. Определить, как родители будут воспитывать их, – задача нетривиальная.

Впрочем, оказалось, что есть вопрос, по сложности переплюнувший даже проблему с детьми. Якобы все дело в совместной недвижимости бывших возлюбленных. По данным осведомленных источников издания Life & Style, камнем преткновения стало поместье Шато Мираваль на юге Франции. Анджелина Джоли и Брэд Питт купили его вместе с виноградником за 60 миллионов долларов еще в 2009 году, когда официально не успели узаконить отношения.

Теперь актриса хочет продать особняк и землю, а деньги поделить с бывшим мужем пополам. Он, однако, категорически против подобного решения. Сообщается, что Брэд Питт очень привязан к Шато Мираваль и мечтает оставить его себе. В частности, там он занимается производством вина и оливкового масла и не намерен отказываться от своего хобби. Кроме того, актер уверен, что поместье на юге Франции – отличная инвестиция, которая позволит обеспечить сносное финансовое положение детям звездной пары.

Если верить журналистам, именно Брэд Питт срывает быстрое оформление развода с Анджелиной Джоли. Судя по всему, актеры еще долго будут пребывать в статусе законных мужа и жены, выносит пугающий, а быть может и обнадеживающий вердикт издание Woman.ru.