Изменившаяся от запоя актриса Ирина Цывина шокировала гостей Малахова

Сын Ирины Цывиной считает, что его мать надо спасать от алкоголизма. Молодого сожителя матери Евгений Благонравов считает альфонсом и нечистым на руку. Сама же Ирина, появившись в эфире программы Андрея Малахова на "России 1", шокировала зрителей своим видом.

Несколько месяцев назад вся страна узнала о новом романе Ирины Цывиной. Новая любовь 54-летней известной актрисы – актер фильма "Легенда №17" Денис Сердюков, который младше ее на 20 лет.

Совсем недавно Ирина и ее избранник Денис заявляли, что счастливы вместе и хотят общего ребенка. Однако их отношения резко изменились. Денис ушел от Ирины, а актриса нашла утешение в алкоголе.

В программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" показали видео, снятое очевидцами. На нем видно, как молодой любовник Ирины Цывиной вылезает из окна ее квартиры и спускается по трубам с третьего этажа. Продемонстрировали и отрывок из другого ролика, снятого продюсером программы. После ухода Дениса Ирина якобы ушла в запой, упала в своей квартире, сломала ребра, получила сотрясение мозга.

Сама Ирина появилась в программе, связавшись со студией по видеосвязи. Ее внешний вид буквально ошарашил всех присутствующих. Цывина утверждает, что ее сглазили. "Я увидела на даче огромную плесень на стенах. В квартире находила какие-то предметы сглаза. Это порча. Я открыла на кухне коробку со спичками и там увидела пучок волос", – рассказала Ирина.

В историю со сглазом в студии не поверили. Все решили, что Денис сбежал от нее, потому что она выпивает. Эксперты сошлись во мнении, что актриса страдает от алкоголизма – от этого ужасный внешний вид и перемены в ее характере.

Высказался и сын актрисы Евгений Благонравов, срочно приехавший на программу из-за границы. Он тоже считает, что Цывину надо срочно спасать. "Я хочу, чтобы мама выздоровела. Чтобы ее вылечили, вытащили из этого состояния. Тут уже надо нам всем вместе собраться и помочь", - сказал Евгений. В итоге и сама Ирина признала, что ей нужно пройти реабилитацию.