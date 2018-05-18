Навка без Пескова ушла в отрыв в Каннах
В Каннах прошла самая гламурная вечеринка на планете amfAR Gala. Средства, собранные на благотворительном аукционе, идут в фонд борьбы со СПИДом. Приглашение на прием получают только самые-самые: голливудские звезды, известные миллиардеры и успешные модели.
В этом году на мероприятии были замечены и россиянки. Там появились телеведущая Виктория Боня, которая в последнее время не пропускает ни одной вечеринки, и фигуристка Татьяна Навка.
Спортсменка выглядела великолепно. Она облачилась в платье с экстремально глубоким вырезом, состоящее из нескольких слоев черного и белого фатина.
Навка редко позволяет себе столь откровенное
декольте и обычно выбирает более закрытые фасоны. Вероятно, в этот раз она решила
уйти в отрыв и поэкспериментировать, раз уж ее высокопоставленный муж Дмитрий Песков
остался дома.
Добавим, что месяц назад Татьяна отметила день рождения. Олимпийской чемпионке в танцах на льду исполнилось 43 года. Фигуристка, судя по фото, выглядит великолепно.
У Татьяны есть две дочери – Александра и Надежда. Спортсменка быстро восстановилась после вторых родов. Поговаривают, что она мечтает еще об одном ребенке.
Виктория Боня привезла в Канны целых два платья: одно серебристо-бежевое с открытыми плечами и декольте, а другое из черного бархата с асимметричным верхом. Телеведущая, как и Навка, пришла на вечеринку в одиночестве.
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