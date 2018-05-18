Навка без Пескова ушла в отрыв в Каннах

Фигуристка Татьяна Навка блеснула на красной дорожке. Спортсменка выглядела великолепно.

В Каннах прошла самая гламурная вечеринка на планете amfAR Gala. Средства, собранные на благотворительном аукционе, идут в фонд борьбы со СПИДом. Приглашение на прием получают только самые-самые: голливудские звезды, известные миллиардеры и успешные модели.

В этом году на мероприятии были замечены и россиянки. Там появились телеведущая Виктория Боня, которая в последнее время не пропускает ни одной вечеринки, и фигуристка Татьяна Навка.

Спортсменка выглядела великолепно. Она облачилась в платье с экстремально глубоким вырезом, состоящее из нескольких слоев черного и белого фатина.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) 17 Май 2018 в 11:42 PDT

Навка редко позволяет себе столь откровенное декольте и обычно выбирает более закрытые фасоны. Вероятно, в этот раз она решила уйти в отрыв и поэкспериментировать, раз уж ее высокопоставленный муж Дмитрий Песков остался дома.



Добавим, что месяц назад Татьяна отметила день рождения. Олимпийской чемпионке в танцах на льду исполнилось 43 года. Фигуристка, судя по фото, выглядит великолепно.

У Татьяны есть две дочери – Александра и Надежда. Спортсменка быстро восстановилась после вторых родов. Поговаривают, что она мечтает еще об одном ребенке.

Виктория Боня привезла в Канны целых два платья: одно серебристо-бежевое с открытыми плечами и декольте, а другое из черного бархата с асимметричным верхом. Телеведущая, как и Навка, пришла на вечеринку в одиночестве.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) 17 Май 2018 в 3:33 PDT