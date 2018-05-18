"Нас застукали!": Валерию поймали в объятиях Фоменко

Певица Валерия обнималась на вечеринке с музыкантом Николаем Фоменко. Кажется, им понравилось проводить время вместе.

Валерия опубликовала в Stories социальной сети Instagram короткий ролик, в котором заслуженный артист России Николай Фоменко нежно обнимает ее, позируя фотографам. Судя по окружающей обстановке, звезды отдыхают в ночном клубе.

"Нас застали!" – кричит Фоменко, а певица стыдливо прикрывает рот рукой. "Это может быть тайная фотография", – произносит Фоменко и начинает нежно целовать руку исполнительницы. Валерия даже не пытается сопротивляться ухаживаниям Николая. Как отреагировал на это ее муж Иосиф Пригожин, неизвестно.

Валерия очень привлекательна для противоположного пола. Исполнительница, которой, к слову, в апреле исполнилось 50, имеет изумительную фигуру.

Публикация от Боб "Анаболик" Гонтарски (@gontarski.bob) 17 Май 2018 в 11:15 PDT

Артистке удается долгие годы сохранять подтянутые, почти девичьи формы. А недавно она сообщила, что разработала собственную систему питания, которая помогает сбросить вес и стабилизировать режим приема пищи.

Публикация от VALERIYA (@valeriya) 17 Май 2018 в 5:06 PDT

Добавим, что Валерия вдохновляет не только мужчин, но и женщин. Недавно певица Анита Цой решила последовать за супругой Иосифа Пригожина и воспользоваться ее методом похудения.

"Мне надо сбросить 14 килограммов. С сегодняшнего дня я начинаю новую программу похудения в своих соцсетях. Лера! Ну ты же знаешь, кому ты предложила тест? Человеку с рекордным похудением в 52 килограмма! Дамочке с претензиями на люкс и эстетство в еде!" – сообщила Цой, опубликовав видео на своей странице в Instagram.