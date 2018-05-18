"Нас застукали!": Валерию поймали в объятиях Фоменко
Валерия опубликовала в Stories социальной сети Instagram короткий ролик, в котором заслуженный артист России Николай Фоменко нежно обнимает ее, позируя фотографам. Судя по окружающей обстановке, звезды отдыхают в ночном клубе.
"Нас застали!" – кричит Фоменко, а певица стыдливо прикрывает рот рукой. "Это может быть тайная фотография", – произносит Фоменко и начинает нежно целовать руку исполнительницы. Валерия даже не пытается сопротивляться ухаживаниям Николая. Как отреагировал на это ее муж Иосиф Пригожин, неизвестно.
Валерия очень привлекательна для противоположного пола. Исполнительница, которой, к слову, в апреле исполнилось 50, имеет изумительную фигуру.
Артистке удается долгие годы сохранять подтянутые, почти девичьи формы. А недавно она сообщила, что разработала собственную систему питания, которая помогает сбросить вес и стабилизировать режим приема пищи.
Добавим, что Валерия вдохновляет не только мужчин, но и женщин. Недавно певица Анита Цой решила последовать за супругой Иосифа Пригожина и воспользоваться ее методом похудения.
"Мне надо сбросить 14 килограммов. С сегодняшнего дня я начинаю новую программу похудения в своих соцсетях. Лера! Ну ты же знаешь, кому ты предложила тест? Человеку с рекордным похудением в 52 килограмма! Дамочке с претензиями на люкс и эстетство в еде!" – сообщила Цой, опубликовав видео на своей странице в Instagram.
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