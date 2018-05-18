"Ленинград" и Глюк'оZа взорвали Сеть совместным клипом

Культовая группа выпустила клип на песню "Жу-Жу". В нем участвуют певица Глюк'oZa и рэпер ST.

Яркое видео сделано в оригинальном анимационном стиле. Все артисты в нем – нарисованные. Ролик стилизован под комикс: действие разворачивается где-то в Японии, а главную роль исполняет мультяшная версия Глюк'оZы. Клип напоминает творчество певицы в далеком двухтысячном – оружие, ночной город, драки.

Режиссером выступил Илья Найшуллер. Именно он снял для группы Сергея Шнурова ролик на композицию "Кольщик", которая стала настоящим хитом.

Новый клип тоже обещает быть бестселлером. За день он набрал более 208 тысяч просмотров. Увидеть его можно на официальном YouTube-канале "Ленинграда".

Примечательно, что в песне нет ни строчки в исполнении Шнурова. Большую часть исполняет Глюк'оZa, а ST зачитал небольшой отрывок.

"Оля недовольна "Мерседесом",

Коля недоволен лишним весом.

Он и своей "Маздой" недоволен -

"Мерседес" его б устроил Олин", – поется в композиции.