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Больной раком российский актер откровенно о страданиях

Эдуард Мацаберидзе. Фото: instagram.com/edmatsaberidze
Звезда сериала "Сладкая жизнь" Эдуард Мацаберидзе рассказал фанатам, с какими сложностями ему пришлось столкнуться в борьбе со страшным недугом. Мужчина проходит сложный курс лечения.

Продолжение: По совету Водяновой: Собчак без лифчика распласталась в публичном месте
прочитано 11791 раз

Артист ведет в своем Instagram что-то вроде дневника, в котором ежедневно делится подписчиками своей непростой историей. В свежей публикации артист поведал, о том, как проходит его лечение.

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"Первый курс химиотерапии прошел отлично, к сожалению, я это понял только сейчас, во время второго курса. Но единственное чего не хочется, это что б во время третьего я не сказал:"А ведь второй, тож был *****!!" Ну, да ладно. Есть один нюанс который реально бесит, химию капают четверо суток, нон-стопом,(подключая к аппарату на фото -инфузомат) и выходит она в том числе и через кожу, как вы могли догадаться – пахнет она не розами, но и не дерьмом, что-то среднее, как будто кто-то мокнул розы в дерьмо и пришел на ваши именины, мол, смотри какой я находчивый, не зря в КВН играл (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написал Эдуард. Мацаберидзе добавил, что, несмотря на страдания, все его мечты в тот момент были связаны с душем.

Ранее в той же соцсети актер рассказал о том, как узнал о болезни. "А начиналось непонятно, температура 37,3, кашель, ком в горле, отек шеи и морды лица и гайморит! Собственно, все происходящее и списывали на гайморит", – вспомнил Эд. "А к моменту когда гайморит вылечили, а голова так и осталась распухшей, как-будто меня отмудохали, а потом кое-как загримировали, прошло уже 3-4 недели, становилось все хуже", – добавил он.

К счастью, нашелся толковый врач, который догадался отправить Мацаберидзе на рентген. Подозрения доктора подтвердились – Эдуарду поставили диагноз "лимфома". "Не болейте и, молю вас, сдавайте общий анализ крови!" – предостерег фанатов актер.

Автор: Руслана Алексеева18 мая 2018, 11:04
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