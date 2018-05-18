Врачи запретили работать тяжелобольному Джигарханяну

Новости о состоянии Армена Джигарханяна приходят тревожные. Кто-то говорит, что звонки адвоката бывшей жены довели актера до сердечного приступа. Другие твердят, что поводов для беспокойства нет.

Сотрудница Московского драматического театра Армена Джигарханяна опровергла сообщения о срочной госпитализации артиста, подчеркнув, что его состояние соответствует возрасту. "Он в больнице, но чувствует себя хорошо", – приводит слова помощницы Джигарханяна телеканал "360".

На вопрос, когда артист вернется к работе, она заявила, что для этого необходимо разрешение врачей. Впрочем, вопреки запретам медиков Джигарханян периодически сбегает из-под капельниц в театр – там ставят "Мольера" по Булгакову.

В один из таких визитов его цинично подкараулили операторы Первого канала и тайно сняли. Часть материалов вышла в эфир программы "Пусть говорят". От вида изможденного артиста его бывшая жена Виталина Цымбалюк-Романовская расплакалась перед камерами.

Dni.Ru приводили слова репортера, участвовавшего в скандальной съемке, которую целиком показали в студии "Пусть говорят", но вырезали при монтаже. "Армен Борисович с трудом ноги передвигает. Еле-еле ползает. Из машины выколупывали его два часа, как грецкий орех из скорлупы. Городил такое, что просто ах! В коридоре его ждали стримеры (журналисты, ведущие трансляцию без помощи оператора. – Прим. ред.) – мол, почему Цымбалюк-Романовская еще не сидит в тюрьме. А Джигарханян стал плакать: верните мне ее, мне без нее плохо. Короче, там происходит что-то несусветное!" – заверил он.

Напомним, что, по сообщениям СМИ, Армена Джигарханяна привезли в реанимацию одной из московских больниц. В январе артист был доставлен в Городскую клиническую больницу №1 имени Пирогова из-за вируса. А 26 апреля появилась информация о том, что Джигарханяна госпитализировали в состоянии комы. Все обошлось, и после выписки актер отправился в свою квартиру в Староконюшенном переулке, где поселился после развода с Татьяной Власовой.