Солнцев из "Дома-2" втянул Нагиева в гей-скандал
"А вы когда-нибудь видели женщину Нагиева? Ну хоть одну? Я вот не видел. Что думаете?" – заявил Солнцев.
Рустам явно намекает на нетрадиционную сексуальную ориентацию актера. Однако произнести свои домыслы вслух так и не решается.
Таким образом Солнцев ответил Нагиеву на насмешки над Ольгой Бузовой, с которой Рустам дружит еще со времен телестройки. При этом в своей рубрике шоумен припомнил случай, когда Ольга отправила Дмитрию эротические видео, на которые актер якобы не отреагировал.
Отметим, что в последнее время Нагиев действительно стал слишком часто глумиться над Бузовой. К примеру, на церемонии вручения второй Национальной телевизионной премии "Дай пять!" Дмитрий будучи ведущим позволил себе в открытую насмехаться над Олей.
Когда объявить номинацию "Любимый спортсмен" вышла Анфиса Чехова, Нагиев поинтересовался, в чем смысл ее шоу на телеканале СТС "Взвешенные и счастливые люди". "Мы делаем людей счастливее", – с улыбкой ответила Чехова. "Вы что, не даете им слушать песни Бузовой?" – с усмешкой сказал шоумен. Залу хохма пришлась по душе, люди разразились хохотом.
Юморист заявил о своем родстве с Филиппом Киркоровым
Вид балерины вызвал вопросы
Дебош в студии Первого канала стал последней каплей
Звезда "Дома-2" считает слабой певицу в инвалидной коляске